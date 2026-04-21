Al-Nassr - Al-Ahli 2026 maçı biletleri nasıl alınır: AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final tarihleri, 22 Nisan bilet fiyatları ve daha fazlası

Bu Nisan ayında Dubai, Suudi devi Al-Nassr ile Katar'ın Al-Ahli SC takımının, büyük önem taşıyan AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Tur yarı finalinde karşı karşıya gelmesiyle gündeme oturuyor.

Al-Nassr, Al Wasl'ı çeyrek finalde 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek bu karşılaşmaya müthiş bir formda giriyor. Cristiano Ronaldo ise Asya futbolunun en tehlikeli forveti olduğunu bir kez daha kanıtlamaya devam ediyor.

Diğer tarafta ise Al-Ahli Qatari, bu aşamaya gelmek için inanılmaz bir direnç gösterdi ve tarafsız Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında klasik bir Riyad-Doha karşılaşması sahnelendi.

Kıtasal finalde yer almak için mücadele edilecek bu maçta, bilet talebi hiç görülmemiş bir seviyede. İster sadık bir Al-Nassr taraftarı olun, ister Doha'dan gelip Yeşil-Beyazlıları desteklemeye gelin, bu tarihi maç için bilet fiyatları ve koltuğunuzu nasıl ayırtabileceğiniz konusunda en son bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Al-Nassr - Al-Ahli maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 22 Nisan 2026 Çarşamba (18:00 GST) Al-Nassr - Al-Ahli (Katar) Zabeel Stadyumu, Dubai Bilet

Al-Nassr - Al-Ahli biletleri nereden alınır?

Bu kıtasal yarı final maçının biletleri, birincil ve ikincil kanallarda hızla tükeniyor.

Resmi turnuva ortakları aracılığıyla sınırlı sayıda bilet satışa sunulsa da, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok sayıda taraftar nedeniyle bu biletler genellikle genel satışa sunulmadan önce tükeniyor.

Najd Şövalyeleri'ni canlı izleme fırsatını kaçırmamak için Ticombo, biletleri tükenmiş maçlar için son dakika biletleri sunuyor.

Al-Nassr - Al-Ahli maçının biletleri ne kadar?

Bu yarı final maçının bilet fiyatları, stadyumun konumu ve mevcut piyasa talebine göre değişiklik göstermektedir.

Mümkün olan en düşük fiyata seyircilerin coşkusunu yaşamak isteyen taraftarlar için giriş seviyesi biletler yaklaşık 460 SAR'dan başlıyor.

Bu koltuklar, hem Riyad hem de Doha'dan gelen en sesli taraftar gruplarının odak noktası olan Shortside bölümlerinde yer almaktadır.

Taktiksel mücadelenin en iyi manzarasını arayanlar için, Kategori 1 ve Longside koltukları birinci sınıf bir deneyim sunar. İşte Dubai'deki maç için güncel fiyat aralıkları:

Kategori 2 / Shortside: 460 SAR - 620 SAR (Atmosfer açısından en iyisi)

460 SAR - 620 SAR (Atmosfer açısından en iyisi) Kategori 1 / Longside: 720 SAR - 1.150 SAR (Maçı izlemek için en iyisi)

720 SAR - 1.150 SAR (Maçı izlemek için en iyisi) VIP / Hospitality: 2.050 SAR+ (Birinci sınıf koltuklar ve ikram)

Bu tek maçlı bir eleme maçı olduğu için talep normalden önemli ölçüde daha yüksektir. İkincil piyasadaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça ve GCC'den seyahat planları kesinleştikçe yükselme eğiliminde olduğundan, taraftarların en düşük fiyatları garantilemek için erken rezervasyon yapmaları önerilir.

Zabeel Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Zabeel Stadyumu, Dubai'nin futbol tarihinin kalbidir. 1974 yılında kurulan ve geleneksel olarak Al Wasl FC'nin ev sahipliği yaptığı stadyum, bu tarafsız sahada oynanacak yarı final maçı için mükemmel bir ev sahipliği yapmaktadır.

Stadyum, tribünlerin oyun sahasına oldukça yakın olması nedeniyle yüksek yoğunluklu atmosferiyle dünyaca ünlüdür.

8.439 kişilik kapasitesiyle, stadyum seyircilerin sesini yükselten samimi bir ortam sunarak Ortadoğu'nun en heyecan verici mekanlarından biri haline gelmiştir. Stadyum, Dubai'nin prestijli bölgelerinden biri olan Zabeel semtinde, ikonik Dubai Frame ve kraliyet saraylarının yakınında yer almaktadır.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, stadyumun çevresindeki park alanlarının keyfini çıkarabilir ve Diego Maradona’nın BAE’deki teknik direktörlük kariyeri sırasında ev sahipliği yaptığı bu stadyumun tarihsel önemini keşfedebilir.