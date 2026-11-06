Nassr'ın sağ beki Sultan el-Ganam, rehabilitasyon programının son aşamasına girmesinin ardından çapraz bağ sakatlığından iyileşme sürecini tamamlamaya yaklaştı. Kulüp içinde oyuncunun önümüzdeki dönemde sahalara dönüş tarihi merakla bekleniyor.

"Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre el-Ganam, bu ayın 13 Kasım'ında antrenmanlara dönüşün ardından Riyad'da Nassr doktorunun gözetiminde rehabilitasyonun son aşamasını tamamlıyor; mevcut tıbbi tahminlere göre önümüzdeki ocak ayında tamamen hazır olması bekleniyor.

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Oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında Katar'ın başkenti Doha'daki "Aspetar" merkezinde Dr. Halid el-Halifi'nin gözetiminde ön çapraz bağında ameliyat olmuş, ardından rehabilitasyon programının birinci ve ikinci aşamalarına orada başlamıştı.

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El-Ganam, geçtiğimiz 16 Mayıs'ta Riyad'daki "Al-Awwal Park" stadyumunda Japon ekibi Gamba Osaka'ya karşı oynanan Asya Kupası 2 finalinde sakatlanmıştı. Söz konusu maç, oyuncunun tedavi için sahayı terk etmek zorunda kalmasının ardından geri dönüp karşılaşmayı tamamlamasına rağmen, Japon takımının 1-0'lık galibiyeti ve şampiyonluğu kazanmasıyla sona ermişti.

El-Ganam'ın dönüşünün yaklaşması, oyuncunun takım içindeki önemi ve büyük tecrübesi göz önüne alındığında Nassr için önemli bir moral kaynağı oluşturuyor. Oyuncu, 2018 yazında Faysali'den kulübe katılmış, ardından yönetim ekim 2023'te sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar takımda kalmasını sağlamıştı.