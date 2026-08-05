Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Pro Ligi şampiyonu olarak giriyor ve Cristiano Ronaldo Al-Awwal Park'ta hâlâ en uçta görev yapıyor. Biletlerin nasıl alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve sezonun tam fikstür listesini burada bulabilirsiniz.

Al-Nassr, 2022'de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak en büyük ses getiren hamleyi yaptı ve o tarihten bu yana Suudi Pro Ligi'nde seyirci sayıları yükselişte. GOAL, Al-Nassr maç biletlerini satın almayla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri, bunları nasıl alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil, sizler için derledi.

Al-Nassr SC 2026/27 maçları

Tarih ve saat Maç Stadyum Biletler 15 Ağu 2026, 14:00 Al Nassr - Al Fateh Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Ağu 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah - Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Biletler 21 Ağu 2026, 12:00 Al Riyadh - Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Biletler 25 Ağu 2026, 14:00 Al-Ettifaq - Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Biletler 28 Ağu 2026, 14:00 Al Nassr - Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyad Biletler 05 Eyl 2026, 14:00 Al Ittihad - Al Nassr Alinma Stadium, Cidde Biletler 09 Eyl 2026, 14:00 Al Nassr - Abha Al-Awwal Park, Riyad Biletler 10 Eyl 2026, 14:00 Al Khaleej - Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Biletler 17 Eyl 2026, 14:00 Al Nassr - Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyad Biletler 09 Eki 2026, 13:00 Al Ahli - Al Nassr Alinma Stadium, Cidde Biletler 15 Eki 2026, 13:00 Al Nassr - Neom SC Al-Awwal Park, Riyad Biletler 22 Eki 2026, 13:00 Al-Faisaly - Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Biletler 29 Eki 2026, 13:00 Al Nassr - Al Kholood Al-Awwal Park, Riyad Biletler 05 Kas 2026, 12:00 Al Hazem - Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Biletler 20 Kas 2026, 12:00 Al Nassr - Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyad Biletler 26 Kas 2026, 12:00 Al Nassr - Al Shabab Al-Awwal Park, Riyad Biletler 03 Ara 2026, 12:00 Al-Fayha - Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Biletler 10 Ara 2026, 12:00 Al Nassr - Al Hilal Al-Awwal Park, Riyad Biletler 14 Ara 2026, 12:00 Al Fateh - Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Biletler 11 Şub 2027, 15:00 Al Nassr - Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Şub 2027, 15:00 Al Nassr - Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyad Biletler 25 Şub 2027, 15:00 Al-Taawoun - Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Biletler 11 Mar 2027, 14:00 Al Nassr - Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Mar 2027, 15:00 Abha - Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Biletler 02 Nis 2027, 13:00 Al Nassr - Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyad Biletler 08 Nis 2027, 13:00 Al Diriyah - Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Biletler 15 Nis 2027, 13:00 Al Nassr - Al Ahli Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Nis 2027, 13:00 Neom SC - Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Biletler 22 Nis 2027, 13:00 Al Nassr - Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyad Biletler 29 Nis 2027, 13:00 Al Kholood - Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Biletler 06 May 2027, 13:00 Al Nassr - Al Hazem Al-Awwal Park, Riyad Biletler 12 May 2027, 13:00 Al Qadsiah - Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Biletler 20 May 2027, 13:00 Al Shabab - Al Nassr SHG Arena, Riyad Biletler 24 May 2027, 13:00 Al Nassr - Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyad Biletler 28 May 2027, 13:00 Al Hilal - Al Nassr Kingdom Arena, Riyad Biletler

Not: Suudi Pro Ligi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 AFC Asya Kupası'na yer açmak için 24 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 arasında duraklar; Al-Nassr'ın sezonu ise şubatta yeniden başlar. Başlama saatleri yayımlandığı şekliyle listelenmiştir ve maç gününe yaklaştıkça değişebilir.

Al-Nassr 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Nassr maç bileti satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig (SPL) sitesine gitmek ve burada "Matches" sekmesi altındaki "Fixture/Tickets" bölümüne yönelmektir. Biletleri ayrıca Al-Awwal Park sitesi veya WeBook.com üzerinden de temin edebilirsiniz.

Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

Maç haftaları genellikle üç güne yayılarak oynanır ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye uzanır. Biletler de çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Riyad Derbisi (Al-Hilal - Al-Nassr) gibi popüler karşılaşmalarda, istediğiniz koltukları kaçırmamak için biletler satışa çıkar çıkmaz satın almanız tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet almak için kulüp üyeliğine ihtiyacınız yoktur, ancak Al-Nassr Diamond ve Seasonal Membership paketleri de sunuyor. Diamond Membership, tüm organizasyonlar için bilet garantisi verirken, Fan Tier'dan Platinum Tier'a kadar farklı kademeleri bulunan Seasonal Membership paketlerinde, kademe seviyesi yükseldikçe avantajlar ve biletler de değer kazanıyor.

Resmi platformlar olan Webook ve Suudi Pro Ligi sitesi, talebin yüksek olduğu maçlarda sık sık dakikalar içinde tükendiği için Ticombo gibi güvenilir ikincil pazar yerleri, doğrulanmış maç biletlerini güvence altına almak için en iyi seçeneği sunar.

Al-Nassr 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Nassr bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişir. VIP localar ve executive suite'ler gibi premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel satış biletleri daha uygun fiyatlı seçenekler sunar.

Fiyatlar, yüksek profilli maçlarda genellikle 185 SAR ile 1.875 SAR veya daha fazlası arasında değişir.

Müsaitlik ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini veya Al-Awwal Park sitesini takip edin.

Al-Nassr hakkında bilmeniz gereken her şey

1955'te kurulan Al-Nassr, başkent Riyad merkezli Suudi Pro Ligi'nin geleneksel güçlerinden biridir. Al Hilal ve Al-Nassr, Suudi futbolunda her zaman en baskın güçlerden ikisi oldu ve Suudi Pro Ligi'nin 2007'de hayata geçmesinden bu yana bu ivmeyi korudular.

Al-Nassr, 2025/26'da Ange Postecoglou yönetiminde 11. Suudi ligi şampiyonluğunu kazanarak uzun bekleyişi sona erdirdi ve yeniden kupaya uzandı. Cristiano Ronaldo'nun hâlâ en uçta görev yaptığı takım, 2026/27 sezonuna şampiyon ve unvanını korumanın güçlü favorisi olarak giriyor.

Ronaldo yakın dönemde Al-Nassr forması giyen en ünlü dış transfer olmaya devam etse de, yıllar içinde Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar ve David Ospina gibi çok sayıda önemli dünya yıldızı da sarı-mavili formayı giydi. Suudi futbolunun küresel profili büyümeyi sürdürürken kulüp de kadrosunu her yıl güçlendirmeye devam etti; üstelik Suudi Arabistan bu sezonun içinde 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Al-Awwal Park'ın tarihi

Daha önce King Saud University Stadium ve Mrsool Park olarak bilinen Al-Awwal Park, 2020'den bu yana Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Aynı yılın eylül ayında Saudi Media Company (SMC), stadın işletme yönetim haklarını aldı ve Al-Nassr ile kiracı olması için sözleşme imzaladı. Nisan 2023'te ise Saudi Awwal Bank'ın 15 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından stadın adı Al-Awwal Park olarak değiştirildi.

Al-Awwal Park, Batı Riyad'da King Saud University Stadium kompleksinin içinde, King Abdullah Financial District'in hemen güneyinde yer alıyor ve maç günlerinde 26.000 taraftara kadar kapasiteye sahip. Stadyum ayrıca WWE'nin Crown Jewel organizasyonu (iki kez) ve PFL Championship dövüş kartları dahil başka eğlence ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.