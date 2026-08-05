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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Nassr 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan fikstürler ve daha fazlası

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Tickets
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Al Nassr FC
AFC Champions League Two
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da canlı izleme fırsatını işte böyle yakalayabilirsiniz

Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Pro Ligi şampiyonu olarak giriyor ve Cristiano Ronaldo Al-Awwal Park'ta hâlâ en uçta görev yapıyor. Biletlerin nasıl alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve sezonun tam fikstür listesini burada bulabilirsiniz.

Al-Nassr, 2022'de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak en büyük ses getiren hamleyi yaptı ve o tarihten bu yana Suudi Pro Ligi'nde seyirci sayıları yükselişte. GOAL, Al-Nassr maç biletlerini satın almayla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri, bunları nasıl alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil, sizler için derledi.

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Al-Nassr SC 2026/27 maçları

Tarih ve saatMaçStadyumBiletler
15 Ağu 2026, 14:00Al Nassr - Al FatehAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Ağu 2026, 14:00 (King Cup)Al Diriyah - Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBiletler
21 Ağu 2026, 12:00Al Riyadh - Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBiletler
25 Ağu 2026, 14:00Al-Ettifaq - Al NassrAl Ettifaq Club Stadium, DammamBiletler
28 Ağu 2026, 14:00Al Nassr - Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadBiletler
05 Eyl 2026, 14:00Al Ittihad - Al NassrAlinma Stadium, CiddeBiletler
09 Eyl 2026, 14:00Al Nassr - AbhaAl-Awwal Park, RiyadBiletler
10 Eyl 2026, 14:00Al Khaleej - Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamBiletler
17 Eyl 2026, 14:00Al Nassr - Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadBiletler
09 Eki 2026, 13:00Al Ahli - Al NassrAlinma Stadium, CiddeBiletler
15 Eki 2026, 13:00Al Nassr - Neom SCAl-Awwal Park, RiyadBiletler
22 Eki 2026, 13:00Al-Faisaly - Al NassrAl-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ahBiletler
29 Eki 2026, 13:00Al Nassr - Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadBiletler
05 Kas 2026, 12:00Al Hazem - Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassBiletler
20 Kas 2026, 12:00Al Nassr - Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadBiletler
26 Kas 2026, 12:00Al Nassr - Al ShababAl-Awwal Park, RiyadBiletler
03 Ara 2026, 12:00Al-Fayha - Al NassrAl Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ahBiletler
10 Ara 2026, 12:00Al Nassr - Al HilalAl-Awwal Park, RiyadBiletler
14 Ara 2026, 12:00Al Fateh - Al NassrMaydan Tamweel Al Oula, Al-AhsaBiletler
11 Şub 2027, 15:00Al Nassr - Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Şub 2027, 15:00Al Nassr - Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadBiletler
25 Şub 2027, 15:00Al-Taawoun - Al NassrAl Taawoun Club Stadium, BuraydahBiletler
11 Mar 2027, 14:00Al Nassr - Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Mar 2027, 15:00Abha - Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, AbhaBiletler
02 Nis 2027, 13:00Al Nassr - Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadBiletler
08 Nis 2027, 13:00Al Diriyah - Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBiletler
15 Nis 2027, 13:00Al Nassr - Al AhliAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Nis 2027, 13:00Neom SC - Al NassrKing Khalid Sports City, TabukBiletler
22 Nis 2027, 13:00Al Nassr - Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadBiletler
29 Nis 2027, 13:00Al Kholood - Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassBiletler
06 May 2027, 13:00Al Nassr - Al HazemAl-Awwal Park, RiyadBiletler
12 May 2027, 13:00Al Qadsiah - Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamBiletler
20 May 2027, 13:00Al Shabab - Al NassrSHG Arena, RiyadBiletler
24 May 2027, 13:00Al Nassr - Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadBiletler
28 May 2027, 13:00Al Hilal - Al NassrKingdom Arena, RiyadBiletler

Not: Suudi Pro Ligi, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 AFC Asya Kupası'na yer açmak için 24 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 arasında duraklar; Al-Nassr'ın sezonu ise şubatta yeniden başlar. Başlama saatleri yayımlandığı şekliyle listelenmiştir ve maç gününe yaklaştıkça değişebilir.

Al-Nassr 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Nassr maç bileti satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig (SPL) sitesine gitmek ve burada "Matches" sekmesi altındaki "Fixture/Tickets" bölümüne yönelmektir. Biletleri ayrıca Al-Awwal Park sitesi veya WeBook.com üzerinden de temin edebilirsiniz.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

Maç haftaları genellikle üç güne yayılarak oynanır ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye uzanır. Biletler de çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Riyad Derbisi (Al-Hilal - Al-Nassr) gibi popüler karşılaşmalarda, istediğiniz koltukları kaçırmamak için biletler satışa çıkar çıkmaz satın almanız tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet almak için kulüp üyeliğine ihtiyacınız yoktur, ancak Al-Nassr Diamond ve Seasonal Membership paketleri de sunuyor. Diamond Membership, tüm organizasyonlar için bilet garantisi verirken, Fan Tier'dan Platinum Tier'a kadar farklı kademeleri bulunan Seasonal Membership paketlerinde, kademe seviyesi yükseldikçe avantajlar ve biletler de değer kazanıyor.

Resmi platformlar olan Webook ve Suudi Pro Ligi sitesi, talebin yüksek olduğu maçlarda sık sık dakikalar içinde tükendiği için Ticombo gibi güvenilir ikincil pazar yerleri, doğrulanmış maç biletlerini güvence altına almak için en iyi seçeneği sunar.

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Al-Nassr 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Nassr bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişir. VIP localar ve executive suite'ler gibi premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel satış biletleri daha uygun fiyatlı seçenekler sunar.

Fiyatlar, yüksek profilli maçlarda genellikle 185 SAR ile 1.875 SAR veya daha fazlası arasında değişir.

Müsaitlik ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini veya Al-Awwal Park sitesini takip edin.

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Al-Nassr hakkında bilmeniz gereken her şey

1955'te kurulan Al-Nassr, başkent Riyad merkezli Suudi Pro Ligi'nin geleneksel güçlerinden biridir. Al Hilal ve Al-Nassr, Suudi futbolunda her zaman en baskın güçlerden ikisi oldu ve Suudi Pro Ligi'nin 2007'de hayata geçmesinden bu yana bu ivmeyi korudular.

Al-Nassr, 2025/26'da Ange Postecoglou yönetiminde 11. Suudi ligi şampiyonluğunu kazanarak uzun bekleyişi sona erdirdi ve yeniden kupaya uzandı. Cristiano Ronaldo'nun hâlâ en uçta görev yaptığı takım, 2026/27 sezonuna şampiyon ve unvanını korumanın güçlü favorisi olarak giriyor.

Ronaldo yakın dönemde Al-Nassr forması giyen en ünlü dış transfer olmaya devam etse de, yıllar içinde Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar ve David Ospina gibi çok sayıda önemli dünya yıldızı da sarı-mavili formayı giydi. Suudi futbolunun küresel profili büyümeyi sürdürürken kulüp de kadrosunu her yıl güçlendirmeye devam etti; üstelik Suudi Arabistan bu sezonun içinde 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Al-Awwal Park'ın tarihi

Daha önce King Saud University Stadium ve Mrsool Park olarak bilinen Al-Awwal Park, 2020'den bu yana Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Aynı yılın eylül ayında Saudi Media Company (SMC), stadın işletme yönetim haklarını aldı ve Al-Nassr ile kiracı olması için sözleşme imzaladı. Nisan 2023'te ise Saudi Awwal Bank'ın 15 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından stadın adı Al-Awwal Park olarak değiştirildi.

Al-Awwal Park, Batı Riyad'da King Saud University Stadium kompleksinin içinde, King Abdullah Financial District'in hemen güneyinde yer alıyor ve maç günlerinde 26.000 taraftara kadar kapasiteye sahip. Stadyum ayrıca WWE'nin Crown Jewel organizasyonu (iki kez) ve PFL Championship dövüş kartları dahil başka eğlence ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

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