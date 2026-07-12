Al-Nasr zor durumda... Maaşları yiyip bitiren ve yaz transferlerini durduran boğucu bir mali kriz!

Suudi Al-Nassr Kulübü, son dönemde idari ve mali açıdan hassas bir döneme girdi. Bazı haberlerde, kulüp içindeki hem birinci futbol takımıyla hem de diğer idari konularla ilgili bir dizi önemli meseleyi etkileyen bir likidite krizi olduğu ortaya çıktı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesine göre, Al-Nassr Kulübü yönetimi, yeni sezonun başlamasından önce sonuçlandırılması beklenen bazı karar ve adımların askıya alınmasına neden olan mali baskılarla karşı karşıya.

Kriz maaşlar konusuna da sıçradı; kaynağın açıklamasına göre, birinci takımın bazı oyuncuları Haziran ayı maaşlarını eksik olarak aldı; yönetim ise şu anda kalan tutarları temin etmek ve önümüzdeki dönemde ödemek için çalışıyor.

Kaynak, nakit akışındaki zayıflığın kulübün transfer piyasasındaki hareketlerine de yansıdığını, özellikle Hırvat Marcelo Brozović’in ayrılışını telafi etmek üzere bir yabancı oyuncuyla sözleşme imzalanması konusunda bunun hissedildiğini belirtti.

Kaynak, teknik ekibin orta sahayı güçlendirmeye ihtiyaç duymasına rağmen, Al-Nassr yönetiminin Brozović’in yerine geçecek bir oyuncu ile henüz resmi bir görüşme yapmadığını, bunun nedeninin ise bu konuda harekete geçmeden önce mali durumun daha net bir şekilde ortaya çıkmasını beklemeleri olduğunu ekledi.

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Al-Nassr, geçen Pazartesi günü sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brozović'in takımdaki serüveninin bittiğini duyurmuştu. Böylece orta saha, teknik ekibin yaz transfer döneminde güçlendirmeyi hedeflediği en önemli pozisyonlardan biri haline geldi.

Al-Nassr, geçen sezon Suudi Roshen Ligi şampiyonluğunun ardından başarılarını sürdürmeyi uman Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor.

"El-Alamy" olarak bilinen takım, Suudi Roshen Ligi, Khadim Al-Haramain Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi gibi dört büyük turnuvadan oluşan yoğun bir sezon bekliyor. Bu nedenle, resmi müsabakalar başlamadan önce mali ve teknik konuların çözülmesi en büyük öncelik haline geliyor.