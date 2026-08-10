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B.A.E Körfez Ligi
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team-logoAl Ittihad Kalba
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Çeviri:

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba biletleri nasıl alınır: ADNOC Pro League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
B.A.E Körfez Ligi
Al-Nasr SC
Al Ittihad Kalba

Al-Nasr SC, Arap Körfez Ligi'nde Al Ittihad Kalba ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

Al Nasr Dubai, 2026/27 BAE Pro League sezonuna 14 Ağustos 2026 Cuma günü sahasında Ittihad Kalba karşısında başlayacak ve Al Maktoum Stadyumu'ndaki sezonun açılış maçı için biletler şu anda satışta. Bu karşılaşma, iki takım için de yeni sezonun ilk resmi maçı olma özelliğini taşıyor ve taraftarlara BAE'nin en eski kulübü Al Nasr'ı kendi sahasında sezonu açarken izleme fırsatı sunuyor.

GOAL Al Nasr - Kalba maçının biletlerini hemen alabilmeniz için gereken tüm bilgileri, maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almanın en iyi yolu dahil olmak üzere derledi.

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League maçı ne zaman başlayacak?

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B.A.E Körfez Ligi - Hafta 1

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League biletleri nasıl alınır?

Al Nasr - Kalba maçının biletleri, bu karşılaşmanın resmi bilet satış platformu olan Platinumlist üzerinden şu anda internetten satın alınabiliyor. Yerini garanti altına almanın en kolay ve en güvenilir yolu, bileti önceden internetten almak.

  • Platinumlist, anında onay ve Casual Ticket Office genel giriş seçeneği dahil olmak üzere farklı oturma kategorileri sunuyor.
  • Biletler, kontenjan kalması halinde maç günü Al Maktoum Stadyumu gişesinden de satın alınabilir.
  • Yeni sezonun açılış maçı olması nedeniyle talebin yüksek olması bekleniyor, bu yüzden istediğiniz koltuğu garantilemek için maç gününden önce satın almanız tavsiye edilir.

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League biletleri ne kadar?

Al Nasr - Kalba biletleri, ev sahibi tribün fiyatlarının yalnızca 20 AED'den başlamasıyla Dubai'deki en uygun fiyatlı canlı futbol seçenekleri arasında yer alıyor ve bu da onu maç günü için kolay bir tercih haline getiriyor.

  • Al Nasr Blues (Kategori 3): ev sahibi tribünündeki en ucuz genel giriş seçeneği olan 20 AED'den itibaren.
  • Al Nasr Victory (Kategori 2): 30 AED, 14, 15 ve 16. blokları kapsıyor.
  • Premium A: 50 AED, orta çizgiye daha yakın, yükseltilmiş koltuklar için.
  • Al Nasr Loyals:250 AED, stadyumdaki en iyi görüş açılarını sunan en üst ev sahibi kategorisi.
  • Deplasman taraftarları için Kategori 3'te (19. blok) biletlerin 20 AED'den başlaması bekleniyor.

Resmi rezervasyon sayfasında bazı kategoriler şimdiden hızla tükeniyordu, bu nedenle belirli bir koltuk isteyen taraftarlar için erken satın alma öneriliyor. Bu maça en düşük maliyetle girmek isteyenler için 20 AED fiyatlı Al Nasr Blues (Kategori 3), en iyi değer sunan giriş seçeneği konumunda.

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League: Bilmeniz gereken her şey

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba form durumu

ALN

ALN - Form

ALD
K0-1
ALJ
K3-2
ALA
K2-1
ALI
K2-1
AJM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALI

ALI - Form

ALW
B2-2
BAY
K1-2
ALK
B0-0
ALN
K2-1
ALW
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba: Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Al-Nasr SCÇizimAl Ittihad Kalba
4
1
0
B.A.E Körfez Ligi
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
1
MS
B.A.E Körfez Ligi
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
0
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
1
MS
B.A.E Körfez Ligi
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
MS
B.A.E Körfez Ligi
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
MS
B.A.E Körfez Ligi
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
MS
11Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
AFC Kupası
Küme Düşme


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