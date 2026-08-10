Al Nasr Dubai, 2026/27 BAE Pro League sezonuna 14 Ağustos 2026 Cuma günü sahasında Ittihad Kalba karşısında başlayacak ve Al Maktoum Stadyumu'ndaki sezonun açılış maçı için biletler şu anda satışta. Bu karşılaşma, iki takım için de yeni sezonun ilk resmi maçı olma özelliğini taşıyor ve taraftarlara BAE'nin en eski kulübü Al Nasr'ı kendi sahasında sezonu açarken izleme fırsatı sunuyor.

GOAL Al Nasr - Kalba maçının biletlerini hemen alabilmeniz için gereken tüm bilgileri, maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almanın en iyi yolu dahil olmak üzere derledi.

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League maçı ne zaman başlayacak?

B.A.E Körfez Ligi - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 10:10

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League biletleri nasıl alınır?

Al Nasr - Kalba maçının biletleri, bu karşılaşmanın resmi bilet satış platformu olan Platinumlist üzerinden şu anda internetten satın alınabiliyor. Yerini garanti altına almanın en kolay ve en güvenilir yolu, bileti önceden internetten almak.

Platinumlist , anında onay ve Casual Ticket Office genel giriş seçeneği dahil olmak üzere farklı oturma kategorileri sunuyor.

Biletler, kontenjan kalması halinde maç günü Al Maktoum Stadyumu gişesinden de satın alınabilir.

Yeni sezonun açılış maçı olması nedeniyle talebin yüksek olması bekleniyor, bu yüzden istediğiniz koltuğu garantilemek için maç gününden önce satın almanız tavsiye edilir.

Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba Arabian Gulf League biletleri ne kadar?

Al Nasr - Kalba biletleri, ev sahibi tribün fiyatlarının yalnızca 20 AED'den başlamasıyla Dubai'deki en uygun fiyatlı canlı futbol seçenekleri arasında yer alıyor ve bu da onu maç günü için kolay bir tercih haline getiriyor.

Al Nasr Blues (Kategori 3): ev sahibi tribünündeki en ucuz genel giriş seçeneği olan 20 AED'den itibaren .

Al Nasr Victory (Kategori 2): 30 AED , 14, 15 ve 16. blokları kapsıyor.

Premium A: 50 AED , orta çizgiye daha yakın, yükseltilmiş koltuklar için.

Al Nasr Loyals: 250 AED , stadyumdaki en iyi görüş açılarını sunan en üst ev sahibi kategorisi.

Deplasman taraftarları için Kategori 3'te (19. blok) biletlerin 20 AED'den başlaması bekleniyor.

Resmi rezervasyon sayfasında bazı kategoriler şimdiden hızla tükeniyordu, bu nedenle belirli bir koltuk isteyen taraftarlar için erken satın alma öneriliyor. Bu maça en düşük maliyetle girmek isteyenler için 20 AED fiyatlı Al Nasr Blues (Kategori 3), en iyi değer sunan giriş seçeneği konumunda.

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