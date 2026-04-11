Al-Nasr'ın yıldızı, Jesus'a müjdeli bir haber verdi

Al-Nassr'ın İspanyol stoperi İñigo Martínez, cumartesi sabahı Riyad'daki kulüp merkezinde, sakatlığından kurtulma programı kapsamında bir tedavi ve rehabilitasyon seansına katıldı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Martinez'in tam olarak forma girmeye çok yakın olduğunu ve önümüzdeki Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasında oynanacak Al-Ittifaq maçında sarı formayla tekrar sahalara dönmesinin beklendiğini yazdı.

İspanyol savunma oyuncusu, geçtiğimiz Mart ayında uluslararası maçlar arası ara vermeden önce arka uyluk kasında yırtık yaşamış ve yoğun bir rehabilitasyon programına girmişti. Bu durum, ligin 27. haftasında Al-Najma ile oynanan ve Al-Nassr'ın 5-2 galibiyetiyle sonuçlanan son maçta forma giyememesine neden olmuştu.

Fas ve Senegal krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

Ağır darbe... Bayern Münih, Real Madrid karşısında yıldızını kaybetti

Enzo Fernández Madrid'in ateşini söndürüyor... Menajeri Chelsea ile olan tartışmayı sonlandırıyor



Martinez, tedavi programının devam etmesi nedeniyle, bugün Najran'daki Emir Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda oynanacak 28. hafta maçında takımının Al-Khaloud ile karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Eski Barcelona savunmacısı, bu sezon çeşitli turnuvalarda Al-Nassr formasıyla 34 maça çıktı ve toplam 2920 dakika sahada kalarak 3 gol attı.

Al-Nassr, Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un yönetiminde, bugünkü maç öncesinde 70 puanla Suudi Roshen Ligi'nde lider durumda.

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdulkarim'e ne oluyor?