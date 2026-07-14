Al-Nasr'ın pahasına... Al-Hilal yaz transfer dönemindeki üçüncü transferini tamamladı

Al-Hilal Kulübü, komşusu ve geleneksel rakibi Al-Nassr’ı geride bırakarak, yaklaşan yaz transfer döneminde üçüncü transferini tamamladı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Hilal kulübünün Al-Hazm ile Suudi kanat oyuncusu Nawaf Al-Habashi'nin sözleşmesinin kalan süresini satın alma konusunda anlaştığını bildirdi.

Gazete, El Habşi'nin önümüzdeki birkaç saat içinde Al-Hilal ile 3 sezonluk ve 2029'da sona erecek bir sözleşme imzalayacağını belirtti.

Al-Habşi, Al-Fayha'dan Sabri Dahil ve Al-Fateh'ten Abdullah Al-Anzi'yi resmi olarak kadrosuna katan Al-Hilal'in, önümüzdeki yaz transfer döneminde gerçekleştireceği üçüncü transfer olacak. Kulüp ayrıca Al-Ula'dan kaleci Muhammed Al-Oweis'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Al-Hazm’ın kanat oyuncusuyla yapılan anlaşma, Al-Hilal’ın komşusu ve geleneksel rakibi Al-Nassr’a karşı attığı güçlü bir darbe niteliğinde. Basın haberlerine göre, Al-Nassr da bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.

Nawaf Al-Habashi, 28 yaşındaki Suudi bir futbolcudur ve esas olarak sol kanat pozisyonunda oynar, ayrıca oyun kurucu olarak da görev alabilir.

Al-Habşi, kariyerine Al-Shabab'da başladı ve 2018'de A takıma yükseldi. 2019'da Al-Qadisiyah'a, 2020'de Al-Dir'iye'ye transfer oldu ve iki sezonun ardından Riyad'a geçti. 2023'ten bu yana son durağı ise Al-Hazm oldu.

Al-Habashi’nin geçen sezon Al-Hazm formasıyla Suudi Ligi ve Muhammed bin Abdulaziz Al-Saud Kupası’nda toplam 30 maça çıktığı, bu maçlarda 5 gol attığı ve 3 asist yaptığı belirtiliyor.