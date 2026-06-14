Al-Nassr kulübünün eski resmi sözcüsü gazeteci Saud Al-Sarami, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un geleceği konusunda büyük bir sürpriz yaptı ve deneyimli teknik direktör ile Al-Ittihad kulübü arasında, gelecek sezon takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için ciddi görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Jesus'un geleceği hakkındaki bu haberler, Al-Ittihad'ın çeşitli düzeylerde birçok zorluk ve dalgalanmanın yaşandığı bir sezonun ardından Portekizli Sergio Conceicao ile yollarını ayırma kararının ardından, yeni sezona hazırlık amacıyla teknik seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

Jesus, Suudi futbolunda başarılı bir sicile sahip. Geçen sezonun başında Al-Nassr'ın başına geçen Jesus, takımı Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıyarak, Al-Nassr taraftarlarının tam yedi yıl süren bekleyişine son verdi.

Al-Sarami, "Al-Arabiya FM" programında yaptığı açıklamada, "Kesin bir bilgim var, federasyon şu anda Consesao'nun yerine yeni sezonda takımın başına geçmesi için Jorge Jesus ile görüşüyor" dedi.

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Portekizli teknik direktörün şu anda Brezilya'da olduğunu ve bir sonraki durağıyla ilgili nihai kararını vermeden önce kendisine sunulan tüm seçenekleri ve teklifleri değerlendirdiğini ekleyen El-Sarami, Al-Ittihad'ın onun adını yönetim masasına konulan en önemli hedefler arasına koyduğunu belirtti.

Jesus, engin tecrübesi ve şampiyonluklar için rekabet etme kabiliyeti sayesinde son yıllarda bölgenin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. Bu durum, Al-Ittihad yönetiminin onu yeni teknik projenin başına geçmesi için ikna etmek amacıyla güçlü adımlar atmasına neden olabilir.

Müzakereler başarılı olursa, Jesus ile yapılacak sözleşme Roshen Ligi'ndeki en önemli teknik direktör transferlerinden biri olarak kabul edilecek. Özellikle Portekizli teknik adamın Suudi futbol ortamı ve rekabetin doğası hakkında geniş bir bilgi birikimi olması ve bölgedeki birçok kulüpte daha önce elde ettiği başarılar bu durumu daha da önemli hale getiriyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Al-Sarami'nin açıklamaları Al-Ittihad'ın teknik direktörlük koltuğunun geleceği hakkındaki spekülasyonları artıracak. Önümüzdeki günlerde, yeni sezonda "Al-Amid"in teknik kadrosunun başında Jesus'u görebilme ihtimaline dair gelişmeler bekleniyor.