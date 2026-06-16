Al-Nasr için sürpriz… Roberto Martínez, Dünya Kupası öncesinde Portekiz ile geleceğini netleştiriyor

Portekiz Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası'nın bitiminden sonra "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak anılan takımda kalıp kalmayacağına ilişkin kararını, Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan önce verdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşları, yarın Çarşamba günü, 11. grubun ilk turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla karşılaşarak Dünya Kupası serüvenine başlayacak.

Maçtan yaklaşık 24 saat önce, İngiliz "TalkSport" radyosu, Roberto Martínez'in 2026 Dünya Kupası'nın bitiminden hemen sonra Portekiz Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılmaya karar verdiğini doğruladı.

Radyo kanalı, İspanyol teknik direktörün kararının kesin ve kararlı olduğunu, milli takımın Dünya Kupası'nda alacağı sonuçlardan, ister olumlu ister olumsuz olsun, etkilenmeyeceğini vurguladı.

Bu haber, Martinez'in adı, Dünya Kupası'ndaki "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak anılan Portekiz Milli Takımı'ndaki serüveninin ardından, gelecek sezon Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Al-Nassr kulübünün başına geçeceği yönündeki spekülasyonların ortasında geldi.

Ancak "Talk Sport" radyosu, İspanyol teknik direktörün değerlendirdiği seçeneklerin, İngiltere Premier Ligi'ne veya Avrupa'daki diğer liglerden birine geri dönmek olduğunu ve başka bir milli takımdan da teknik direktörlük teklifi aldığını doğruladı.

Martínez, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas milli takımına yenilerek elendikten sonra görevinden alınan Fernando Santos'un yerine, Ocak 2023'te Portekiz milli takımının başına geçmişti.

Euro 2024'te çeyrek finalde elenmesine rağmen, İspanyol teknik direktör, 2025 yılında Ronaldo'nun takım arkadaşlarını tarihte ikinci kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımayı başardı.