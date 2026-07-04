Al-Nasr’ı taklit etti ve Kahire’yi ele geçirdi… Al-Ittihad, yeni teknik direktörüyle anlaşmaya vardı

Al-Ittihad Kulübü, geleneksel rakibi Al-Nassr’ın izinden giderek, Portekizli Sergio Conceição’nun yerine gelecek sezon takımı yönetecek yeni teknik direktörün ismini açıklamaya çok yaklaştı.

Al-Ittihad Kulübü, geçen sezonun bitiminde herhangi bir kupa kazanamama nedeniyle Conceição'yu görevden aldığını duyurmuş, ancak şu ana kadar halefini açıklamamıştı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Al-Ittihad Kulübü'nün, Konçisao'nun yerine gelecek sezon "Al-Amid"i yönetmesi için Japon Gamba Osaka takımının teknik direktörü Alman Jens Wessing ile anlaştığını bildirdi.

Bu gelişme, Al-Nassr kulübünün, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine gelecek sezon takımın başına Avustralyalı Ange Postecoglou'yu getireceğini açıklamasından 24 saatten az bir süre sonra gerçekleşti.

Fesing'in teknik direktörlük kariyeri, özellikle de teknik direktörlük görevinde, oldukça kısadır. Geçen sezonun ikinci yarısında Japon takımının başına geçen Fesing, takımı Al-Nassr'ı mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi 2'de şampiyonluğa taşımıştı.

Buna karşılık, Alman teknik direktör, Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven ve Benfica gibi birçok kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yaptı; Roger Schmidt ise onun altında çalıştığı en önemli teknik direktördü.

Vising, geçen sezon Roshen Ligi’nde beşinci sırada yer alan, Kral Kupası ve Süper Kupa’da yarı finalde, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finalde elenen Al-Ittihad’da önümüzdeki sezon işleri düzene sokmakla görevli olacak.

Alman teknik direktör, önümüzdeki sezon Al-Ittihad’ı Suudi Arabistan Ligi, Khadim Al-Haramain Kupası ve ön eleme turundan başlayacağı Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç turnuvada yönetecek.