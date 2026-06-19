Al-Nasr, Dünya Kupası'nın tam ortasından bir teknik direktörün peşinde... Müzakereleri Cristiano mı yürütüyor?

Asya ve Avrupa’nın hedeflerinin kesiştiği heyecan verici bir futbol mücadelesinde, Suudi Al-Nassr kulübü, sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle resmi olarak ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yerine geçecek isimle ilgili büyük bir transferi sonuçlandırmaya yaklaşıyor.

Bu gelişme, Portekiz Futbol Federasyonu’nun 2026 Dünya Kupası’nın ardından Roberto Martínez’in yerine geçecek yeni teknik direktör seçme sürecini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış ünlü gazeteci Ben Jacobs, Al-Nassr yönetiminin, 2026 Dünya Kupası'ndaki görevinin sona ermesinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörüne resmi bir teklifte bulunduğunu açıkladı.

Jacobs, “X” platformu üzerinden, 52 yaşındaki Martinez’i, son açıklamalarında Portekiz ligine dönmeyi öncelik olarak belirlemiş olmasına rağmen, sözleşme imzalamaya ikna etmek için “El-Alamy” yönetiminin yoğun çaba gösterdiğini doğruladı.

Bu hamle, Portekizli Jorge Jesus’un sözleşmesinin sona ermesiyle Al-Nassr’daki görevinden ayrılacağını resmen açıklamasının ardından geldi; böylece Cristiano Ronaldo’nun şu anki teknik direktörü, “Denizciler”den ayrılıp “El Don”un liderlik ettiği takıma geçecek.

Jesus, geçen sezon “Sarılar”ı Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıyarak, takımı Asya Şampiyonlar Ligi 2 ve Suudi Süper Kupası finallerine ulaştırmasıyla dikkat çekmişti.

Roberto Martínez ise İngiliz futbol sahalarında zengin bir kariyere sahip. Swansea City, Wigan Athletic ve Everton'ı çalıştırdıktan sonra Belçika ve Portekiz milli takımlarının başına geçmişti.

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bu yaz sonunda “Avrupa milli takımı”ndaki görevinden ayrılması beklenirken, İngiliz Premier Ligi’ne geri dönmeye açık olduğu yönünde haberler de var.

Portekiz Futbol Federasyonu ise şu anda Martinez'in halefi olacak adayları değerlendiriyor. Aday listesinde Jorge Jesus, Abel Ferreira ve Sergio Conceição gibi önemli isimler yer alırken, José Mourinho da Real Madrid'in teknik direktörü olarak atanmadan önce güçlü bir adaydı.

Martínez, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımıyla birlikte baskı altında bulunuyor. Takım, turnuvaya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak başladı. Portekiz, şu anda grubunda 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, lider Kolombiya 3 puanla önde ve Özbekistan ise puansız olarak son sırada bulunuyor.