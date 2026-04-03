Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Al-Najma maçında forma giyemeyen Koman ve Martinez'in Al-Nasr'a dönüş tarihi belli oldu

Fransız kanat oyuncusu ve İspanyol savunma oyuncusu bugünkü maçta forma giyemeyecek

Bazı basın haberleri, Al-Nassr takımının Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman ve İspanyol savunma oyuncusu Iñigo Martínez'in, Al-Najma maçında forma giyemeyeceklerinin kesinleşmesinin ardından sahalara ne zaman döneceklerini ortaya koydu.

Al-Nassr'ın teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, bugün Cuma günü Al-Oul Park Stadyumu'nda Roshen Ligi'nin 27. haftasında oynanacak Al-Najma maçının kadrosundan Coman ve Martinez'i çıkarmaya karar vermişti.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Nassr'ın doktoru Portekizli Carlos Miguel'in, ikilinin Al-Najma maçından sonraki karşılaşmalardan itibaren sahalara dönmesine onay verdiğini yazdı.

Jesus: Suudi milli takımı benimle görüştü... Dünya Kupası'nda takımın başına geçme konusundaki tutumum bu

Bir sonraki maç 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Al-Nassr, Roshen Ligi'nin 28. haftası kapsamında Najran'da Al-Akhdoud'a konuk olacak.

Martinez, son uluslararası ara döneminin başlamasından önce arka uyluk kasında yırtık yaşarken, Koman ise geçen Salı günü yapılan toplu antrenman sırasında arka ve kalça kaslarında gerilme yaşadı.

Al-Nassr, bu sezon 67 puanla Suudi Ligi'nde lider konumda bulunuyor. İkinci sıradaki Al-Hilal'e 3 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'ye ise 5 puan fark atmış durumda.

