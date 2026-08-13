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## Al-Moulid'in izinden: Musab el-Cuveyr, Roshen'in altın listesine giriyor

Al Shabab - Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
Premier Lig
M. Al-Juwayr
Suudi Arabistan

Kadisiya'nın sihirbazından olağanüstü bir rakam

Musab el-Cüveyr, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde tarihi bir rakama imzasını attı. El-Kadisiye ile Şebab karşısında, müsabakanın ilk haftasında ilk 11'de forma giydi.

İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers, orta sahanın büyücüsünü ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi. Böylece el-Cüveyr, kendisini Roshn Ligi'nde altın bir listeye sokan tarihi bir rakama imzasını attı.

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Futbol istatistikleri sitesi "Opta"ya göre Musab el-Cüveyr, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde 100. maçına çıktı. Bunu el-Hilal, Şebab ve el-Kadisiye formalarıyla gerçekleştirdi.

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Site, el-Cüveyr'in 23 yaş 54 günlük yaşıyla Roshn Ligi'nde 100 maça ulaşan en genç ikinci oyuncu olduğunu, bunu 22 yaş 67 günlükken gerçekleştiren İttihad efsanesi Fahd el-Muvellid'in ardından başardığını belirtti.

Hatırlatmak gerekirse el-Cüveyr, orta saha düzeyinde Suudi futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri. Kariyerine el-Hilal'in altyapısında başladı, ardından A takıma yükseltildi ve Şebab'a kiralandı, daha sonra geçen sezonun başında el-Kadisiye'ye satıldı.

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