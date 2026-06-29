Al-Meshal’ın istifasının ardından… Suudi Futbol Federasyonu başkanlığına adaylık koşulları

Suudi Futbol Federasyonu, bugün Pazartesi günü, 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından Yasser Al-Misehal’ın görevinden istifa etmesinin ardından, Federasyon Yönetim Kurulu başkanlığına adaylık için geçerli şart ve kuralları açıkladı.

Al-Meshal, Suudi milli takımının Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından istifasını sunmuş ve böylece, en önemlileri 2026 Körfez Kupası ve 2027 Asya Kupası olan önemli etkinliklerin yer alacağı önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu yönetecek yeni bir yönetim kurulunun seçilmesinin önünü açmıştı.

Suudi Futbol Federasyonu, yönetim kurulu başkanlığı adaylığının bir dizi koşula tabi olduğunu açıkladı. Bu koşulların en önemlisi, adayın son beş yıl içinde en az iki yıl süreyle, ister ulusal ister uluslararası düzeyde olsun, futbol alanında liderlik deneyimine sahip olmasıdır.

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Federasyon ayrıca, adayın Suudi vatandaşı ve Krallık içinde ikamet ediyor olması, üniversite diplomasına sahip olması ve idari işlerin doğası ile kıtasal ve uluslararası federasyonlarla iletişim kurmaya uygun düzeyde İngilizce'ye hakim olması şartlarını da koydu.

Federasyon ayrıca, adayın sicil kaydında onur, dürüstlük veya tarafsızlığı zedeleyen herhangi bir ahlaki sabıka bulunmaması gerektiğini ve daha önce herhangi bir kulüp, federasyon, spor kurumu veya başka bir kurumdan ihraç, üyelikten çıkarılma veya uzaklaştırma cezasına çarptırılmamış olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, adaylık ve seçim sürecini düzenleyen yönetmeliklere göre, adayın yaşının en az 28, en fazla 70 olması gerektiğine dikkat çekti.

Suudi Futbol Federasyonu’nun, yedi yıl süren Yaser Al-Meshal döneminin sona ermesinin ardından, önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu yönetecek yeni yönetim kurulunun seçilmesine zemin hazırlamak amacıyla, adaylık başvurularının açılması ve seçimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin takvimi önümüzdeki dönemde açıklaması bekleniyor.