Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesinde Ittihad'ı Kingdom Arena'da 3-2 mağlup ederek rakibine ağır bir darbe indirdi. İki takımın ligdeki karşılaşmaları tarihinde eşi görülmemiş bir skora sahne olan bu maç, zirve yarışını da alevlendirdi.

İlk yarıda üstünlüğünü ortaya koyan Hilal, bu bölümü 2-1 önde tamamladı. Brezilyalı Gabriel Martinelli 11. dakikada skoru açarken, Faslı Youssef En-Nesyri 22. dakikada Ittihad adına beraberliği sağladı; ardından İngiliz Ollie Watkins 30. dakikada ev sahibini yeniden öne geçirdi.

64. dakikada Hollandalı Crysencio Summerville üçüncü golü kaydederek Hilal'in üstünlüğünü pekiştirdi. 89. dakikada ise vatandaşı Steven Bergwijn penaltıdan Ittihad adına farkı bire indirdi. Böylece Ittihad'ın beraberliği yakalama çabalarıyla son dakikalar hararetlendi, ancak Hilal bitiş düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, iki takım, müsabakanın 2008 yazında başlamasından bu yana profesyonel ligde oynadıkları önceki 36 karşılaşmanın hiçbirinde 3-2'lik skorla galip gelmemişti. Böylece bu zirve, El Clasico tarihinde istisnai bir sonuca imza attı.

Bu mağlubiyetle Ittihad, yenilgisiz tablosunu kaybetti ve bu sezon ligde yenilgi tadan son takım oldu. Hilal ise puanını 21'e yükselterek Kadisiye ve Nasr'ın iki puan önünde liderliği geri aldı. Ittihad'ın puanı ise 17'de kalarak haftayı dördüncü sırada tamamladı.