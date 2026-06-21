Al-Mashal: Suudi Arabistan grup aşamasını geçecek… Dünya Kupası, Roshen Ligi’nin gücünü kanıtlıyor

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al-Meshal, Yeşiller’in 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçebileceğini vurguladı.

Bu açıklama, Suudi milli takımının Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya milli takımıyla karşılaşmasından birkaç saat önce geldi.

İspanya Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerin niteliğine ilişkin olarak El-Meshal, “Marca” gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "İspanyol futboluyla ilişkilerimiz güçlü ve büyümeye devam ediyor. Süper Kupa turnuvası, bu bağın temel dayanağı oldu; zira bu turnuvayı yıllardır başarıyla düzenliyoruz. Bu durum, Suudi ve İspanyol futbolu arasındaki ilişkiyi son derece pratik bir şekilde derinleştirdi: federasyondan federasyona, kulüpten kulübe, taraftardan taraftara. İspanya Futbol Federasyonu’na ve genel olarak İspanyol futbol sistemine büyük saygı duyuyoruz. İspanya, tarzı, antrenörleri, oyuncuları geliştirme yöntemleri ve futbol kültürüyle modern futbolun standartlarını belirlemiştir.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu ilişkiler Suudi Arabistan programı için önemlidir; kendi tarzımızı ve oyun yöntemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz, ancak aynı zamanda futbolda öncü ülkelerden de öğrenmek, daha güçlü teknik bağlar kurmak ve Suudi oyuncular, antrenörler ve kulüpler için dünya futbolunun en iyi ortamlarıyla iletişim kurmalarına yönelik daha fazla fırsat yaratmak istiyoruz. Bu nedenle İspanya sadece bir rakip değil, aynı zamanda değerli bir referans ve futbol ortağıdır.”

2030’da İspanya’da ve 2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupaları’ndaki gelecekteki işbirliği konusunda ise El-Meshal şunları söyledi: “Dünya Kupası turnuvalarının münferit etkinlikler olmaması gerektiğine inanıyoruz; her turnuva bir sonrakine dersler verir ve hepimiz aynı yolda ilerliyoruz, özellikle de bu turnuva 48 takımın katılımıyla düzenlenecek ilk turnuva olduğu için, FIFA dahil herkes için büyük bir öğrenme deneyimi olacaktır. 2030 Dünya Kupası, esas olarak Fas, İspanya ve Portekiz’de düzenlenecek; Arjantin, Uruguay ve Paraguay ise Dünya Kupası’nın 100. yılını kutlayan maçlara ev sahipliği yapacak. Bu, farklı bölgelerden gelen muhteşem futbol kültürlerini bir araya getiren çok özel bir turnuva olacak.”

Sözlerine şöyle devam etti: “2034 yılında Suudi Arabistan, tek bir ülkede 48 takımın katılımıyla düzenlenecek ilk Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaktan onur duyacak. Ev sahibi şehirler arasındaki uçuş süresi en fazla iki saati geçmeyecek. Felsefemiz basit ve katılım ile katkıya dayanıyor. 2026 Dünya Kupası’nı yakından takip ediyoruz, 2030 Dünya Kupası’ndan dersler çıkaracağız ve 2034’te mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için FIFA, kıtasal federasyonlar ve futbolun paydaşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Suudi Arabistan’ın zamanı var, ancak sıfırdan başlamıyoruz. 150’den fazla uluslararası spor etkinliği düzenledik ve 2027 Asya Kupası’na hazırlanıyoruz. Ayrıca altyapımız ve futbol geliştirme programlarımız hızla ilerliyor. Hedefimiz, dünyayı ağırlamak, futbolu kutlamak ve tüm Krallık için kalıcı bir miras bırakmaktır.”

Suudi milli takımının Dünya Kupası’nda ulaşmayı hedeflediği aşama hakkında Yaser Al-Meshal şunları söyledi: “Grup aşamasını geçmek için gerekli kaliteye, deneyime ve hırsa sahip olduğumuza inanıyoruz; hedefimiz de bu olmalı. Ancak zorluğun boyutunun da farkındayız; İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın yer aldığı grup farklı zorluklar barındırıyor. İspanya dünyanın en güçlü milli takımlarından biri ve Yeşil Burun Adaları da tüm saygıyı hak ediyor. Dolayısıyla, evet, ilk turu geçip mümkün olan en uzağa ulaşmak istiyoruz, ancak performans da bizim için önemli.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Suudi futbolu doğru yönde ilerliyor; daha güçlü kulüplerimiz, daha güçlü bir ligimiz, gençleri yetiştirmek için daha iyi programlarımız ve milli takım kadromuzda daha fazla uluslararası deneyim var. Tam profesyonel düzeyde, mevcut Dünya Kupası’nda Roshen Ligi kulüplerini temsil eden 48 oyuncu ve Yello Ligi’nden iki oyuncu yer alıyor; bu da şu anda Suudi futbolunun gücünü ve önemini yansıtıyor. Oyuncularımız her hafta üst düzey oyuncularla antrenman yaparak ve maçlara çıkarak bu ortamdan dersler çıkarıyorlar. Başarı, elbette sonuçlara ulaşmak anlamına gelir, ancak aynı zamanda Suudi futbolunun dünya sahnesinde bir yeri olduğunu kanıtlamak anlamına da gelir.”