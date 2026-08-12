Al Kholood - Al-Taawoun biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Kholood, Ar Rass'taki Al-Hazem Club Stadyumu'nda Al-Taawoun'u ağırlıyor. Geçen yaz Al-Taawoun'dan Al-Kholood'a katılan ve takımlar nisan ayında karşı karşıya geldiğinde eski kulübüne karşı galibiyet golünün asistini yapan Hattan Bahebri sayesinde bu eşleşme biraz daha ayrı bir önem taşıyor. Al-Kholood, 2025/26 sezonunda hafızalarda kalacak bir performans sergileyerek ligi 13. sırada tamamlarken Kral Kupası'nda finale yükseldi. Al-Taawoun ise ligi başarılı bir şekilde altıncı sırada bitirdi ve AFC Şampiyonlar Ligi Two üzerinden kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde etti.

GOAL, Al-Kholood Club ile Al-Taawoun FC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için gereken tüm bilgilere sahip. Buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Kholood Club - Al-Taawoun FC karşılaşması için doğrulanmış oturma seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeliyor. Ticombo üzerinden satın alım yaptığınızda, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atabilir ve yerinizi onaylayabilirsiniz.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasına bir veya iki hafta kala erişime açılıyor. Her iki kulüp de cesaret verici sezonların ardından gelirken ve Bahebri'nin eski takımına karşı sahaya çıkacak olması da gerçek bir alt hikâye oluştururken, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak yerinizi garanti altına almanın akıllıca bir yolu.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.

Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Lounge erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu.

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