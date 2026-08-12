18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets

Çeviri:

Al Kholood - Al-Taawoun biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood, Suudi Pro League'de Al-Taawoun ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Kholood, Ar Rass'taki Al-Hazem Club Stadyumu'nda Al-Taawoun'u ağırlıyor. Geçen yaz Al-Taawoun'dan Al-Kholood'a katılan ve takımlar nisan ayında karşı karşıya geldiğinde eski kulübüne karşı galibiyet golünün asistini yapan Hattan Bahebri sayesinde bu eşleşme biraz daha ayrı bir önem taşıyor. Al-Kholood, 2025/26 sezonunda hafızalarda kalacak bir performans sergileyerek ligi 13. sırada tamamlarken Kral Kupası'nda finale yükseldi. Al-Taawoun ise ligi başarılı bir şekilde altıncı sırada bitirdi ve AFC Şampiyonlar Ligi Two üzerinden kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde etti.

GOAL, Al-Kholood Club ile Al-Taawoun FC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için gereken tüm bilgilere sahip. Buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

crest
Premier Lig - Hafta 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Kholood Club - Al-Taawoun FC karşılaşması için doğrulanmış oturma seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeliyor. Ticombo üzerinden satın alım yaptığınızda, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atabilir ve yerinizi onaylayabilirsiniz.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasına bir veya iki hafta kala erişime açılıyor. Her iki kulüp de cesaret verici sezonların ardından gelirken ve Bahebri'nin eski takımına karşı sahaya çıkacak olması da gerçek bir alt hikâye oluştururken, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak yerinizi garanti altına almanın akıllıca bir yolu.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Lounge erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.
  • Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Kholood - Al-Taawoun form durumu

ALK

ALK - Form

ITT
B0-0
HIL
K1-2
ALA
B0-0
AHL
K3-0
ALF
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
1/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
ALT

ALT - Form

ITT
K0-2
ALS
K1-5
AHL
K1-2
ALR
B1-1
ALH
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Kholood - Al-Taawoun: Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Al KholoodÇizimAl-Taawoun
1
1
2
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
MS
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
MS
3Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4

Al Kholood - Al-Taawoun puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin