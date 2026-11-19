Futbol dünyasının gözleri önümüzdeki 18 Mart'ta, FIFA başkanlık seçimine ev sahipliği yapacak olan Fas'ın başkenti Rabat'a çevrilecek. Seçimde Gianni Infantino ile Philippe Diallo arasında merakla beklenen bir mücadele yaşanacak.

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Ancak bu oylamanın sonuçları, 2031'de yapılması planlanan ve dünya futbolunu yöneten kurumların koridorlarında şimdiden tartışılmaya başlanan bir sonraki seçim üzerinde önemli etkiler doğurabilir. Bu değerlendirme, Fransız yayın kuruluşu "RMC" tarafından yapıldı.

Seçim kampanyası resmen başladı ve adaylık başvuruları dün, çarşamba günü kapandı. Böylece yarış Gianni Infantino, Philippe Diallo ve Kozo Tashima olmak üzere 3 adayla sınırlı kaldı.

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Adaylar 18 Mart'a kadar, Fas'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde oy kullanacak 211 federasyonu ikna etmek için kampanya yürütecek.

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Çeşitli kaynakların tahminlerine göre şimdiden 80 ila 90 oya sahip olan Infantino, yeni bir dönem için en büyük favori konumunu koruyor.

Dünya futbolunu yöneten kurumların liderleri yarışı yakından takip ederken her adayın ne kadar destek toplayabileceği merakla bekleniyor.

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Diallo, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yürütme Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği desteği alarak yarışa giriyor. Ancak Fransız yöneticinin 55 Avrupa federasyonunun başkanlarını da arkasında durmaya ikna etmesi gerekecek. Bu da ona bazı Asya ve Afrika federasyonlarıyla daha güçlü bir pazarlık gücü sağlayabilir.

Al-Khelaifi ve Montagliani: 2031 seçimleri şimdiden gündemde

Bu seçimin siyasi hesapları mart ayındaki yarışın sınırlarını aşıyor. Medya, 2031'de FIFA başkanlığı için yarışabilecek isimlerin hamlelerini ve mevcut kampanyada Diallo'yu ne ölçüde desteklemeye hazır olduklarını yakından izliyor.

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Infantino yeniden seçilirse 2031 seçimleri, görevini korumaya çalışan bir mevcut başkan olmadan yapılacak. Bu da dengeleri yeniden değiştirebilir.

Diallo'nun kazanması ise onu o yıl yeni bir dönem için aday olmaya yöneltebilir. Kaynaklar, makamın sağladığı imkânlar ve nüfuz göz önüne alındığında FIFA başkanlığı koltuğunda oturan ismin geleneksel olarak büyük bir avantaja sahip olduğu konusunda hemfikir.

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Bu bağlamda öne çıkan isimlerin başında, 2031'de FIFA başkanlığına aday olma isteğini gizlemeyen Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani geliyor. Bu nedenle Montagliani'nin mevcut kampanya sürecinde Diallo'ya vereceği desteğin niteliği, özellikle de ona açıkça destek verip kampanyasında aktif rol alıp almayacağı yakından takip edilecek.

Paris Saint-Germain ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin hesapları ise farklı görünüyor.

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Habere göre "RMC", Al-Khelaifi'nin yaklaşan seçimde Diallo'yu desteklemeyi planladığını, ancak bunun onun 2031'de aday olma planları bulunduğu anlamına gelmediğini aktardı.

Al-Khelaifi'nin Fransız Futbol Federasyonu Başkanı'nın yurt dışı ziyaretlerinde onun yanında yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Katarlı yöneticinin ilişki ağı ve nüfuzu, Diallo'nun seçim kampanyasında önemli bir koz olabilir.

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UEFA, son aylarda İsviçreli yöneticinin ciddi ihlaller olarak gördüğü uygulamaları nedeniyle Infantino'yu görevinden uzaklaştırmak için büyük bir kampanya yürütmüştü.