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Premier Lig
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
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Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets

Çeviri:

Al Khaleej - Al Shabab biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Khaleej
Al Shabab

Al Khaleej, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al-Khaleej, Dammam’daki Prens Mohammed Bin Fahd Stadyumu’nda Al-Shabab’ı ağırlıyor; iki takım en son ocak ayında karşı karşıya geldiğinde bu fikstürü 1-0 kazanan taraf Al-Khaleej olmuştu. Al-Khaleej, Georgios Donis yönetiminde 2025/26 sezonunda sağlam bir performans sergileyerek Joshua King’in onları ligin üst yarısına taşımasıyla sekizinci sırada yer aldı. Al-Shabab ise Imanol Alguacil yönetiminde zıtlıklarla dolu bir sezon geçirdi; ligde orta sıralarda kalmasına rağmen Gulf Club Champions League finaline yükselip turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

GOAL, şimdi Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC biletlerini güvence altına almanız için gereken tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticomboüzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC maçı için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeliyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanıyor.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi’nin sitesi ve her iki kulübün kendi kanalları üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor. Al-Shabab’ın Alguacil yönetiminde yükselen itibarı ve Al-Khaleej’in istikrarlı ilerleyişi göz önüne alındığında, erkenden Ticomboüzerinden rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu güvence altına almanın mantıklı bir yolu.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikram hizmetlerini de içeren VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR’ı aşabiliyor.

Çoğu Suudi Pro Ligi maçında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle Ticomboüzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yolu.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Khaleej - Al Shabab form durumu

ALK

ALK - Form

DHA
K0-2
HIL
K1-2
ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALS

ALS - Form

ALT
K1-5
ALN
K2-4
NEO
K2-1
ITT
K3-2
ANA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Khaleej - Al Shabab: Son karşılaşmaların sonuçları

Kafa Kafaya

Al KhaleejÇizimAl Shabab
1
2
2
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Al Khaleej - Al Shabab puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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