Al-Khaleej, Dammam’daki Prens Mohammed Bin Fahd Stadyumu’nda Al-Shabab’ı ağırlıyor; iki takım en son ocak ayında karşı karşıya geldiğinde bu fikstürü 1-0 kazanan taraf Al-Khaleej olmuştu. Al-Khaleej, Georgios Donis yönetiminde 2025/26 sezonunda sağlam bir performans sergileyerek Joshua King’in onları ligin üst yarısına taşımasıyla sekizinci sırada yer aldı. Al-Shabab ise Imanol Alguacil yönetiminde zıtlıklarla dolu bir sezon geçirdi; ligde orta sıralarda kalmasına rağmen Gulf Club Champions League finaline yükselip turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

GOAL, şimdi Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC biletlerini güvence altına almanız için gereken tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticomboüzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC maçı için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeliyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanıyor.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi’nin sitesi ve her iki kulübün kendi kanalları üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor. Al-Shabab’ın Alguacil yönetiminde yükselen itibarı ve Al-Khaleej’in istikrarlı ilerleyişi göz önüne alındığında, erkenden Ticomboüzerinden rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu güvence altına almanın mantıklı bir yolu.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Salon erişimi ve ikram hizmetlerini de içeren VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR’ı aşabiliyor.

Çoğu Suudi Pro Ligi maçında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle Ticomboüzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yolu.

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