Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 10. haftasının en heyecanlı karşılaşmalarından birinde El Halic, ev sahibi El Feth karşısında havlu atmayı reddetti ve pazar akşamı iki golle geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çarpıcı bir galibiyet elde etti. Uzatma dakikalarında gelen son dakika golüyle taçlanan geç dönüşü sayesinde, turnuva tarihindeki en dikkat çekici geri dönüşlerinden birini kaydetti.

İstatistik şirketi "Opta", El Halic adına istisnai bir rakamı paylaştı ve El Feth karşısındaki bu galibiyetin ardından takımın Suudi Profesyonel Ligi tarihinde iki gol geride kaldığı bir maçı kazanmayı üçüncü kez başardığını doğruladı.

Şirket, El Halic'in aynı başarıyı daha önce iki kez elde ettiğini belirtti: Şubat 2016'da El Taavun'u ve Kasım 2024'te El Hilal'i 3-2 yenerek. Ardından bu senaryoyu, son saniyelere kadar nefesleri kesen El Feth maçında da tekrarladı.

Bir başka istatistikte "Opta", El Halic'in Suudi Profesyonel Ligi'nde El Feth karşısında aldığı üç galibiyetin tamamını rakibinin sahasında elde ettiğini kaydetti. Böylece tek bir rakip karşısında deplasmanda kazanılan maç sayısında El Vahda ve Damak'a eşitlendi; listenin başında ise dört galibiyetle El Raid bulunuyor.

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Şirket ayrıca Murad Batna'nın parlak performansına dikkat çekti. Takım arkadaşı Lukas Haraslin'in golünde asist yapan Batna, bu sezon Roshn Ligi'ndeki asist sayısını dörde çıkardı ve Muhammed Ebu'ş-Şamat, Ollie Watkins ile Oscar Rodriguez'le birlikte turnuvanın en iyi asist yapan oyuncuları listesinin zirvesine yerleşti.



