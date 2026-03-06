Suudi Arabistan futbolunda spot ışıkları zamanın büyük bölümünde büyük dörtlünün, yani Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin üzerinde olur. Ancak Asya'nın en büyük liginin sunduklarını tam anlamıyla deneyimlemek ve takdir etmek için tüm Suudi Pro Ligi kulüplerine göz atmakta fayda var.

Kendi ağırlığının üstünde yumruk atmayı sürdüren kulüplerden biri de Al-Khaleej. Kulüp, Doğu Eyaleti'ndeki Saihat şehrinden geliyor, ancak iç saha maçlarını komşu şehir Dammam'daki Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda oynuyor.

GOAL, 'Al-Danah'ı (İnciler) nasıl izleyebileceğinizi, biletleri nasıl alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere tüm bilet bilgileriyle anlatıyor.

Al-Khaleej ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Karşılaşma Turnuva Biletler 15 Ağu 2026 - 12:15 Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 18 Ağu 2026 - 12:05 Al Akhdoud - Al Khaleej Kral Kupası Biletler 22 Ağu 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi Biletler 25 Ağu 2026 - 12:05 Abha - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 28 Ağu 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Hilal Suudi Pro Ligi Biletler 3 Eyl 2026 - 12:30 Neom SC - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 7 Eyl 2026 - 11:30 Al Khaleej - Al Riyadh Suudi Pro Ligi Biletler 10 Eyl 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Nassr Suudi Pro Ligi Biletler 17 Eyl 2026 - 14:00 Al-Ettifaq - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 9 Eki 2026 - 13:00 Al Khaleej - Al-Fayha Suudi Pro Ligi Biletler 15 Eki 2026 - 13:00 Al Fateh - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 22 Eki 2026 - 13:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 29 Eki 2026 - 13:00 Al Khaleej - Al Hazem Suudi Pro Ligi Biletler 5 Kas 2026 - 12:00 Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 20 Kas 2026 - 12:00 Al Khaleej - Al Ittihad Suudi Pro Ligi Biletler 26 Kas 2026 - 12:00 Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 3 Ara 2026 - 12:00 Al Khaleej - Al Diriyah Suudi Pro Ligi Biletler 10 Ara 2026 - 12:00 Al Qadsiah - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 14 Ara 2026 - 12:00 Al Khaleej - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi Biletler 11 Şub 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 18 Şub 2027 - 15:00 Al Khaleej - Abha Suudi Pro Ligi Biletler 25 Şub 2027 - 15:00 Al Hilal - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 11 Mar 2027 - 14:00 Al Khaleej - Neom SC Suudi Pro Ligi Biletler 18 Mar 2027 - 15:00 Al Riyadh - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 2 Nis 2027 - 13:00 Al Nassr - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 8 Nis 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi Biletler 15 Nis 2027 - 13:00 Al-Fayha - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 18 Nis 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Fateh Suudi Pro Ligi Biletler 22 Nis 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Ahli Suudi Pro Ligi Biletler 29 Nis 2027 - 13:00 Al Hazem - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 6 May 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Kholood Suudi Pro Ligi Biletler 12 May 2027 - 13:00 Al Ittihad - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 20 May 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi Biletler 24 May 2027 - 13:00 Al Diriyah - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 28 May 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi Biletler

Al-Khaleej'in 2026/27 sezonu 15 Ağustos'tan 28 Mayıs'a kadar sürüyor. Sezonda, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle aralık ile şubat arasında bir ara bulunuyor. Başlama saatleri, yayın nedenleriyle maç gününe yaklaştıkça değişebilir.

Al-Khaleej 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Khaleej maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig sitesi olan SPL'ye gitmek. Burada 'Matches' sekmesi altındaki 'Fixture/Tickets' bölümüne ilerleyebilirsiniz.

Suudi Pro Ligi haftaları genellikle üç güne yayılır. Çoğu, Suudi hafta sonuna denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır ve biletler de genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Al-Khaleej'in Al-Hilal ya da Al-Nassr ile oynadığı veya Al-Qadsiah ya da Al-Ettifaq gibi yerel rakipleriyle karşılaştığı popüler maçlarda, istediğiniz koltukları kaçırmamak için biletler satışa çıkar çıkmaz satın almanız tavsiye edilir.

Resmi lig ya da stat portalları, taraftarların Al-Khaleej maçları için yer bulmasının en güvenli yolu olsa da bir maça gitmek isteyenler bilet için Ticombo gibi ikincil platformları değerlendirmek isteyebilir.

Al-Khaleej 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Khaleej bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişiklik gösterir.

Premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahiptir, genel giriş biletleri ise daha uygun fiyatlı seçenekler sunar. Fiyatlar genellikle 25 SAR ile 500 SAR arasında değişir, yüksek profilli maçlarda ise daha da yukarı çıkabilir.

Müsaitlik ve fiyatlar da dahil olmak üzere ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini takip edin.

Ticombo gibi ikincil sitelerdeki biletler, resmi kanalların tükenmesi durumunda güvenilir bir alternatif sunar.

2026/27'de Al-Khaleej'den ne beklenmeli?

Al-Khaleej, Suudi Pro Ligi'nde birkaç farklı dönem geçirdi, ancak 2021/22 Suudi First Division League sezonunun sonunda yükselmesinden bu yana üst ligde kesintisiz yer alıyor.

Tarihsel olarak başarılı bir hentbol kulübü olarak daha çok tanınsa da Al-Khaleej, geçen sezon Suudi Arabistan'ın en üst futbol ligindeki en uzun kesintisiz serisini sürdürdü ve Georgios Donis yönetiminde 8. sırada bitirerek üst ligdeki en iyi istikrarlı dönemini yaşadı. Son yıllardaki dikkat çekici sonuçlarından biri Aralık 2025'te geldi. Takım, 3-0 geriden gelerek son şampiyon Al-Hilal ile 3-2 berabere kaldı ve sezon sonundaki inanılmaz geri dönüş serisini sürdürerek Al-Hilal'in dikkat çekici yenilmezlik serisini kısa süreliğine tehdit etti.

Son sezonlarda Suudi Arabistan'a akın eden küresel futbol yıldızlarının büyük bölümü, daha köklü ve daha başarılı takımlara gitme eğiliminde oldu. Ancak Al-Khaleej de kendi cevherlerini getirdi. Norveçli Joshua King, geçen sezon 20 golle kulübün tek başına en golcü oyuncusu oldu. Yunanistan'dan Konstantinos Fortounis ve vatandaşı Georgios Masouras da yeni sezon öncesinde önemli yaratıcılık ve hücum seçenekleri olmayı sürdürüyor.

Al-Khaleej'in güçlü bir Yunan grubuna sahip olması sürpriz değil, çünkü Georgios Donis 2025 yazından bu yana teknik direktörlük görevini yürütüyor. Donis, 1990'larda İngiltere Premier League'de forma giyen ilk Yunan oyuncu olarak ün kazanmıştı ve Saihat merkezli kulüpte ilk sezonunda atılan sağlam temellerin üzerine koymaya devam ediyor.

Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nun tarihi

Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Suudi Arabistan'ın beşinci büyük şehri olan ve Basra Körfezi kıyısında yer alan Dammam'da bulunan çok amaçlı bir spor tesisidir. 1973'te açıldığından bu yana Suudi kulüpleri Al-Ettifaq ve Al-Qadsiah'ın iç saha stadı oldu, ancak Al-Ettifaq yeni stadı EGO Stadium'un inşa edilmesinin ardından 2023'te buradan ayrıldı. Al-Khaleej ve Al-Qadsiah, iç saha maçları için stadı kullanmayı sürdürüyor. Stadın kapasitesi 26.000.

Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nun çevresinde alternatif bir antrenman sahası, atletizm yarışmaları için bir pist, bir VIP binası ve ek yapıları, bir cami ile bahçeler, açık alanlar ve otoparklar dahil olmak üzere çeşitli tesisler ve olanaklar bulunuyor.