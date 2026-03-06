Al-Khaleej 2025/26 biletlerini satın alma: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

Suudi futbolunun ilgi odağı, son dokuz sezonda şampiyonluğu aralarında paylaşan büyük üçlü (Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad) üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak, Asya'nın en büyük liginin sunduğu deneyimi tam olarak yaşamak ve takdir etmek için Suudi Pro Ligi'nin tüm kulüplerini incelemek faydalı olacaktır.

Yükselişte olan kulüplerden biri, Doğu Bölgesi'nin Saihat şehrinden gelen Al-Khaleej'dir, ancak şu anda komşu şehir Dammam'daki Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda iç saha maçlarını oynamaktadır.

GOAL, bilet satın alma ve fiyat bilgileri dahil olmak üzere tüm bilet bilgileriyle "Al-Danah" (İnciler) maçlarını nasıl izleyebileceğinizi size anlatıyor.

Al-Khaleej ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Maç Bilet 6 Mart 2026 - 23:00 Al Khaleej - Al Hazem Bilet 14 Mart 2026 - 23:00 Al Khaleej - Al Nassr FC Bilet 3 Nisan 2026 - 20:00 Al Kholood - Al Khaleej Bilet 11 Nisan 2026 - 19:40 Al Khaleej - Al Hilal Bilet 24 Nisan 2026 - 19:45 Al Fateh - Al Khaleej Bilet 28 Nisan 2026 - 22:00 Al Khaleej - Al Najma Bilet 2 Mayıs 2026 - 22:00 Damac FC - Al Khaleej Bilet 7 Mayıs 2026 - 22:00 Al Khaleej - Al Ettifaq Bilet 13 Mayıs 2026 - 22:00 Al Akhdoud - Al Khaleej Bilet 21 Mayıs 2026 - 22:00 Al Khaleej - Al Ahli Bilet

Al-Khaleej 2025/26 biletlerini satın alma

Al-Khaleej maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig (SPL) sitesine gidip "Maçlar" sekmesi altındaki "Fikstür/Biletler" bölümüne gitmektir.

Suudi Pro Ligi maç haftaları genellikle üç gün sürer ve çoğu Suudi hafta sonu (Cuma ve Cumartesi) ile aynı zamana denk gelecek şekilde Perşembe'den Cumartesi'ye kadar devam eder. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur.

Al-Khaleej'in Al-Hilal veya Al-Nassr ile oynadığı maçlar ya da Al-Qadsiah veya Al-Ettifaq gibi yerel rakiplerle karşılaştığı maçlar gibi popüler maçlar için, istediğiniz koltukları kaçırmamak için biletler satışa sunulur sunulmaz satın almanız tavsiye edilir.

Resmi lig veya stadyum portalları, taraftarların Al-Khaleej maçlarında yerlerini garantilemek için en güvenli yol olsa da, maça gitmek isteyenler StubHub gibi ikincil platformları da bilet satın almak için değerlendirebilirler.

Al-Khaleej 2025/26 biletleri ne kadar?

Al-Khaleej bilet fiyatları maça, koltuk kategorisine ve talebe göre değişir.

Premium koltuk seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel giriş biletleri daha uygun fiyatlı seçenekler sunar. Fiyatlar genellikle 25 SAR ile 500 SAR arasında değişir, ancak önemli maçlar için bu rakam daha da yüksek olabilir.

Biletlerin uygunluğu ve fiyatları dahil olmak üzere ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini takip edin.

StubHub gibi ikincil sitelerde biletler şu anda 24 SAR'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

Al-Khaleej 2025/26'dan ne beklemeli?

Al-Khaleej, 2021/22 Suudi Birinci Lig sezonunun sonunda yükseldiğinden beri en üst ligde yer alsa da, Suudi Pro Ligi'nde birkaç dönem geçirdi.

Daha çok başarılı bir hentbol kulübü olarak tanınmasına rağmen, Al-Khaleej şu anda Suudi Arabistan'ın en üst futbol liginde en uzun süreli galibiyet serisini sürdürüyor ve önceki sezonlardaki sağlam sonuçlarını daha da ileriye taşımak istiyor. En unutulmaz performanslarından biri, geçen Kasım ayında Dammam'da 17.150 seyirci önünde şampiyon Al-Hilal'i 3-2 yenerek elde ettikleri zaferdi. Şaşırtıcı bir şekilde, bu Al-Hilal'in 550 gündür Suudi Pro Ligi'nde aldığı ilk yenilgiydi.

Son sezonlarda Suudi Arabistan'a akın eden dünya çapındaki futbol yıldızlarının çoğu, Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ve Moussa Diaby (Al-Ittihad) gibi daha köklü ve başarılı takımlara yöneldi.

Ancak Al-Khaleej son zamanlarda kendi kadrosuna bazı değerli oyuncular kattı. The Pearls, Suudi Pro Ligi'nin en yaşlı kadrosuna sahip olabilir, ancak 33 yaşındaki Norveçli Joshua King ve Yunanistanlı Konstantinos Fortounis, Al-Khaleej'in ligde yükselmesine yardımcı olmak için engin deneyimlerini kullanıyor. Her iki oyuncu da bu sezon çok önemli goller attı ve Fortounis ayrıca ligin asist sıralamasında da zirveye oturdu.

Al-Khaleej'in Yunan kadrosunu genişletmesi şaşırtıcı değil, zira Georgios Donis geçen yazdan beri takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. 1990'larda İngiliz Premier Ligi'nde oynayan ilk Yunan yıldız olarak ünlenen Donis, şimdi Saihat merkezli kulüpte ilk sezonunda oluşturduğu sağlam temellerin üzerine inşa etmeyi hedefliyor.

Prens Muhammed Bin Fahd Stadyumu'nun Tarihi

Prens Muhammed Bin Fahd Stadyumu, Suudi Arabistan'ın beşinci büyük şehri olan Basra Körfezi kıyısındaki Dammam şehrinde bulunan çok amaçlı bir spor tesisidir. 1973'teki açılışından bu yana Suudi futbol kulüpleri Al-Ettifaq ve Al-Qadsiah'ın ev sahipliği yapmıştır, ancak Al-Ettifaq, yeni stadyumunun (EGO Stadyumu) inşasının ardından 2023'te buradan taşınmıştır. Ayrıca, Al-Khaleej kulübü de birçok iç saha maçında bu stadyumu kullanmıştır. Stadyumun kapasitesi 26.000 kişidir.

Prens Muhammed Bin Fahd Stadyumu, alternatif bir antrenman sahası, atletizm yarışmaları için bir pist, VIP binası ve ek binaları, bir cami, bahçeler, açık alanlar ve otoparklar gibi bir dizi tesis ve olanakla çevrilidir.