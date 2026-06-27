Al-Juwair’in izinden… Al-Hilal’dan kovulan oyuncu Al-Qadisiyah’a yaklaşıyor

Suudi Al-Hilal’ın kanat oyuncusu Muhammed Al-Qahtani, İtalyan Simone Inzaghi’nin liderliğindeki teknik ekibin planları dışında kalmasının ardından, devam eden yaz transfer döneminde “Lider”den ayrılmanın eşiğine geldi ve yakında Al-Qadisiyah’ta yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda, forma şansı bulmak amacıyla bir dizi genç yetenek Al-Hilal'dan ayrıldı. Bunların başında, Al-Qadisiyah'a yerleşmeden önce kiralık olarak birkaç kulüpte forma giyen ve dikkat çekici performanslarıyla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Musab Al-Juwair geliyor.

Suudi "El-Şerk El-Awsat" gazetesine göre, Al-Qadisiyah yönetimi, teknik direktör Simone Inzaghi'nin yaz transfer döneminde oyuncunun ayrılmasına onay vermesinin ardından, Muhammed El-Kahtani'nin transferi konusunda Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.

Gazete, Al-Qadisiyah’ın Al-Hilal’e resmi bir teklif sunduğunu ve tarafların transferin mali değerinde anlaşmaya vardığını da ekledi. Ayrıca, sözleşme süresi ve maaş dahil olmak üzere tüm kişisel şartlar konusunda oyuncuyla da mutabakat sağlandı; resmi açıklamanın yapılmasından önce sadece bazı basit idari işlemlerin tamamlanması kaldı.

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Al-Qahtani, özellikle Al-Hilal’da az süre almasının ardından düzenli olarak forma giyme şansı bulmayı umuyor. Bu durum, geçen sezon kış transfer döneminde Al-Taawoun’a kiralanmasına neden olmuştu.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında Al-Taawoun formasıyla 13 maça çıktı ve bir gol attıktan sonra Al-Hilal’e geri döndü; ancak Inzaghi’nin planlarında yer almaması, onu Al-Qadisiyah formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açmaya yaklaştırdı.