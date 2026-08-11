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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Al Jazira karşısında: Feissing, İttihad sezonuna Awar, En Nesyri ve yeni transferlerle başlıyor

Al-Jazira - Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
J. Wissing
Y. En-Nesyri
H. Aouar
D. Lopy
F. Abdi
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Almanya
Fas
Cezayir
Senegal

"El-Amid" Asya biletini arıyor

Suudi Arabistan İttihad takımının teknik direktörü Alman Jens Wissing, yeni sezonda "Kaplanlar" ile çıkacağı ilk resmî maçın ilk on birinde Hossam Aouar ve Youssef En-Nesyri ikilisine güvenmeye karar verdi.

İttihad, bugün salı günü, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseltecek ön eleme turunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda Al Jazira ile karşılaşacak.

Wissing, maçın resmî on birini açıkladı; Alman teknik adamın bu ikiliye ikna olmadığını öne süren bazı raporlara rağmen, listede Faslı forvet Youssef En-Nesyri ve Cezayirli orta saha oyuncusu Hossam Aouar yer aldı.

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Ayrıca bu yaz Alman Bayer Leverkusen kulübüne transfer olacağına dair haberlere rağmen, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby de En-Nesyri ve Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn ile birlikte ilk on birde forma giydi.

Premier Lig
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Al Ittihad
ITT
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Al Kholood
ALK
B.A.E Körfez Ligi
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Hatta
HAT
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Al-Jazira
ALJ

Orta sahada ise Alman teknik adam, bu mevkideki bariz sayısal eksiklik nedeniyle, İspanyol Almería kulübünden gelen yeni transferi Senegalli Diao Baldé Diao Loum'u Aouar'ın yanına, ayrıca genç oyuncu Farha eş-Şemrani'yi de sahaya sürdü.

Loum listedeki tek yeni transfer değildi; Neom kulübünden gelen sol bek Faris Abidi de, Portekizli Danilo Pereira, Kamerunlu Stephane Kellert ve Sırp Karlo Simić üçlüsünün yanında forma giydi.

İttihad'ın ilk on biri şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Predrag Rajković
  • Savunma: Stephane Kellert - Danilo Pereira - Karlo Simić - Faris Abidi
  • Orta saha: Hossam Aouar - Diao Loum - Farha eş-Şemrani
  • Hücum: Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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