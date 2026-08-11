Suudi Arabistan İttihad takımının teknik direktörü Alman Jens Wissing, yeni sezonda "Kaplanlar" ile çıkacağı ilk resmî maçın ilk on birinde Hossam Aouar ve Youssef En-Nesyri ikilisine güvenmeye karar verdi.

İttihad, bugün salı günü, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseltecek ön eleme turunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda Al Jazira ile karşılaşacak.

Wissing, maçın resmî on birini açıkladı; Alman teknik adamın bu ikiliye ikna olmadığını öne süren bazı raporlara rağmen, listede Faslı forvet Youssef En-Nesyri ve Cezayirli orta saha oyuncusu Hossam Aouar yer aldı.

Ayrıca bu yaz Alman Bayer Leverkusen kulübüne transfer olacağına dair haberlere rağmen, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby de En-Nesyri ve Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn ile birlikte ilk on birde forma giydi.

Orta sahada ise Alman teknik adam, bu mevkideki bariz sayısal eksiklik nedeniyle, İspanyol Almería kulübünden gelen yeni transferi Senegalli Diao Baldé Diao Loum'u Aouar'ın yanına, ayrıca genç oyuncu Farha eş-Şemrani'yi de sahaya sürdü.

Loum listedeki tek yeni transfer değildi; Neom kulübünden gelen sol bek Faris Abidi de, Portekizli Danilo Pereira, Kamerunlu Stephane Kellert ve Sırp Karlo Simić üçlüsünün yanında forma giydi.

İttihad'ın ilk on biri şu şekilde oluştu: