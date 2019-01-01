Al-Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra: Gelecek sezon Garry Rodrigues bizimle olmayacak

Al-Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen Garry Rodrigues için açıklama yaptı.

'nin transfer etmek istediği konuşulan Garry Rodrigues için Al-Ittihad Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

Al-Ittihad'ın Şilili teknik direktörü Jose Luis Sierra, yaptığı açıklamada Rodrigues'in transferi hakkında konuştu. Sierra, "Geçen sezon yapılan transferlerden dolayı oyuncuların kontratları FIFA tarafında bizi zor durumda sokacak düzeyde. Bu yüzden Garry Rodrigues bizimle olmayacak. Gideceği takım hakkında bir şey diyemem. Görüşmeler konusunda bilgim yok" dedi.



Öte yandan kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada da, "Rodrigues için gelen teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.



