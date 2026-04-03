Ceda Union’un yabancı oyuncularından biri, bazı hakem kararlarına ve takımın bu sezon yaşadığı zor duruma öfkesini dile getirdi.

Al-Ittihad, Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Hazm'ı 1-0 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti. Maçta Fransız oyuncu Moussa Diaby 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu konuyla ilgili olarak Hollandalı Steven Bergwijn, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maçın hemen başında kırmızı kart gördük. Barcelona gibi oynamamızı mı bekliyorsunuz? Elbette bu mümkün değil, ancak duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz."

Ayrıca okuyun... Diaby'nin atılmasının ardından... Conceição, federasyon içindeki kargaşanın nedenini ortaya koydu

Bergwijn, bu sezonla ilgili olarak şunları ekledi: "Sezonun zor geçtiğini ve birçok zorlukla karşılaştığımızı biliyoruz. Şimdi lig bittiğine göre, Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalı ve en iyisini başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

Hollandalı oyuncu, takımın hedefleri hakkında şunları söyledi: "Taraftarların Asya Şampiyonası'nı kazanmayı istediğini anlıyorum, biz de bunu istiyoruz ve bunu başarmak için mücadele etmeliyiz."