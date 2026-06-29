Al-Ittihad ortalığı karıştırıyor… İtalya’nın kalbinden Conte’yi kapmak için tarihi bir teklif

İtalyan basınında bugün Pazartesi günü yer alan haberlerde, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Conte’nin adı, yeni sezona hazırlık kapsamında Al-Ittihad kulübünün teknik direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda güçlü bir şekilde gündeme gelmişti.

Napoli, bu ayın başlarında Conte ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshettiğini duyurmuş ve Suudi Arabistan'ın Conte'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisinin giderek artmasıyla birlikte, İtalyan teknik direktörün bir dizi teklifi değerlendirmesinin önünü açmıştı.

İtalyan “Corriere dello Sport” gazetesinin haberine göre, Al-Ittihad yönetimi, önümüzdeki dönemde takımı yönetmesi için Conte ile sözleşme imzalamaya yönelik güçlü bir istek olmasına rağmen, şu ana kadar ona resmi bir teklif sunmadı.

Gazete, Al-Ittihad yetkililerinin İtalyan teknik direktörü Suudi Roshen Ligi’nde yeni bir deneyime atılmaya ikna etmek amacıyla, hem mali açıdan hem de sportif proje düzeyinde olağanüstü ve rekor düzeyde bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

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Haberde ayrıca, Conte’nin yıllardır peşinde olduğu hedeflerden biri olan İtalya Milli Takımı’nı çalıştırma seçeneğine, pozisyon açılırsa hâlâ öncelik verdiği belirtildi.

Buna rağmen gazete, İtalyan Federasyonu’ndan resmi bir adım gelmemesi ve Suudi Federasyonu’nun anlaşmayı sonuçlandırmak için gösterdiği büyük ciddiyet göz önüne alındığında, Suudi seçeneğinin şu anda en yakın ve en olası seçenek gibi göründüğüne işaret etti.

Federasyon, Portekizli Sergio Conceição ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından, gelecek sezon takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arayışını sürdürüyor. Yönetim, tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda güçlü bir şekilde rekabet edebilmek umuduyla, dünya çapında bir teknik direktörle anlaşmayı en önemli önceliği olarak belirlemiştir.