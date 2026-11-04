İttihad kulübü yönetimi, yerel müsabaka takvimine yapılan son değişikliklerin takımın programının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmasının ardından düzenlemelerini gözden geçirmeye başladı. Bu kapsamda, önümüzdeki ocak ayında yapılması planlanan yurt dışı kampı da yer alıyor.

"Arriyadiyah" gazetesinin kaynaklarına göre, 13. haftanın maçlarının ertelenmesi ve Suudi Ligi karşılaşmalarının tarihlerinde beklenen değişiklikler, kulüp yetkililerini kış hazırlık planını yeniden değerlendirmeye yöneltti. Bu planda takımın kampına ev sahipliği yapması için İspanya'nın Marbella şehri seçilmişti.

Kaynaklar, kampın tarihi ve ayrıntılarına ilişkin nihai tablonun, Suudi Profesyonel Ligi Birliği'nin önümüzdeki birkaç gün içinde müsabakanın düzenlenmiş takvimini açıklamasının ardından belirleneceğini açıkladı.

İttihad, kış kampı için Marbella'yı seçmişti; İspanyol şehri, mevcut sezonun başında takımın yaz kampına da ev sahipliği yapmıştı.

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Bu gelişmeler, Asya Futbol Konfederasyonu'nun salı sabahı, önümüzdeki ocak ayında Suudi Arabistan'da başlaması planlanan 2027 Asya Uluslar Kupası'nı aralık 2027 ile ocak arasındaki döneme ertelemesi kararının ardından geldi.

Yeni programın netleşmesi beklenirken, Alman teknik direktör Jens Wiesing, İttihad oyuncularına 5 günlük izin vermekle yetindi.

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