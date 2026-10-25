İttihad, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında galibiyet elde edemeyerek daha fazla puan kaybını kaldıramayacak bir Asya sınavına çıkıyor. Takım, Batı Bölgesi lig aşamasının üçüncü haftasında Pazartesi günü Özbek ekibi Neftçi ile karşılaşırken rotayı hızla düzeltmekle yükümlü hale geldi.

Alman teknik direktör Jens Wiesing, takımının daha fazla puan kaybetme lüksüne sahip olmadığının farkında. Pazar günü Özbekistan'ın Fergana şehrinde düzenlediği basın toplantısında, galibiyet almanın ve İttihad'ın kıtasal yolculuğunun başında kaybettiklerini telafi etmenin önemini vurguladı.

Wiesing şunları söyledi: "İlk iki haftada kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve turnuvadaki yolculuğumuzu sürdürmek için yarınki maçı kazanmayı hedefliyoruz."

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Gelecek maçlar NEF AFC Şampiyonlar Ligi 1 09:45 ITT

İttihad'ın teknik direktörü, takımının mevcut dönemde karşılaştığı en belirgin zorluklardan biri olan maç yoğunluğundan da söz etmeyi ihmal etmedi. Fikstürün sıkışık olmasının, her müsabakanın teknik ve fiziksel gereksinimlerine uygun olarak kadroda sürekli değişiklik yapmayı kendisine dayattığını açıkladı.

Ayrıca uyguladığı oyun anlayışının, oyuncuların art arda gelen maçların gereksinimlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla sürekli rotasyon yapmayı gerektirdiğini; takımın ise bu süreçte hem yerel hem de kıtasal düzeyde dengesini yeniden kazanmaya çalıştığını ekledi.

Öte yandan Wiesing, Özbek rakibi konusunda uyarıda bulunarak ülkesindeki ligin lideri olan Neftçi'yi övdü ve takımın belirgin bir hücum etkinliğine sahip olduğunu vurguladı. Bu durumun da İttihad'ı müsabakaya en üst düzeyde konsantrasyonla yaklaşmaya zorladığını belirtti.

İttihad'ın Sırp kalecisi Predrag Rajković de takımın Asya turnuvasındaki çıkışından memnun olmadığını gizlemedi ve "Nimr"in ilk iki haftada elde ettiği sonuçların hedeflerin seviyesinde olmadığını itiraf etti.

Rajković şunları söyledi: "Yarınki maçın turnuvadaki gerçek çıkışımız olması için çalışacağız." Oyuncuların, olumlu sonuçlara geri dönmek amacıyla maç yoğunluğuyla başa çıkmak için fiziksel ve teknik olarak hazırlandıklarını belirtti.

İttihad, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Katar ekibi El-Şamal karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlamış, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El-Ahli Dubai'ye 2-1 mağlup olmuştu. Bu nedenle Neftçi'yi yenmek, güveni geri kazanmak ve kıtasal yarıştaki şansını canlandırmak için bir zorunluluk haline geldi.