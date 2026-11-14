Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e: Büyüklerin laneti Roshn Ligi'nde Messi'yi takip ediyor

Büyük maç laneti Suudi Roshn Ligi'nde Messi'yi takip etmeye devam etti; tıpkı İttihad karşısında yaşandığı gibi, Hilal kulübüne karşı oynanacak bir sonraki maçta da onu etkisi altına alacak.

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Hilal, Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında, 28 Kasım'da Dammam'daki sahasında Ettifaq'a konuk olacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Ettifaq'ın Fransız kanat oyuncusu Ryan Mici'nin, geçtiğimiz dönemde dizinden geçirdiği ameliyattan henüz iyileşemediği için maçta forma giyemeyeceğini belirtti.

Mici, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz 10 Ekim'de Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan Hecer maçından bu yana Ettifaq'tan uzak kalıyor.

Söz konusu sakatlık nedeniyle Fransız oyuncu, en önemlisi onuncu haftada İttihad'a karşı oynanan maç olmak üzere Roshn Ligi'nde daha önce 5 maçta forma giyemedi; şimdi buna Hilal'e karşı oynanacak bir sonraki maç da ekleniyor.

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Mici, Ettifaq'ın tek eksiği olmayabilir; zira kulüp, şu anda sakatlıkla boğuşan Halid el-Ghanam, Fransız Moussa Dembélé ve İsveçli Jordan Larsson'dan oluşan 3 oyuncuyu Hilal karşısında forma giyecek duruma getirmek için var gücüyle çalışıyor.

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Halid el-Ghanam, elinden sakatlanmasının ardından bu ayın başından beri bir rehabilitasyon programına tabi tutuluyor; bu sakatlık, mevcut milli ara döneminde Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılmasına da engel oldu.

Buna karşılık Dembélé ve Larsson, geçtiğimiz Ekim ayının sonundan bu yana arka adale kasında ikinci derece bir yırtıkla mücadele ediyor.

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Ettifaq bu maça, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetten topladığı 19 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda yedinci sırada çıkıyor.

Buna karşılık Hilal, şu anda 30 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde oturuyor ve hem Kadsiye'nin hem de Nasr'ın 2 puan önünde yer alıyor.

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Hilal'in kendisi de sakatlıklardan kurtulmuş değil; kaptanı Salem el-Devseri'nin, mevcut milli ara döneminin başlamasından önce yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda kuşkular hâkim.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, "Tornado"nun takım antrenmanlarına katılma durumunu öğrenmek için bugün cumartesi tıbbi değerlendirmeden geçeceğini belirtti.

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el-Devseri, mevcut milli ara döneminden önce dizinden sakatlandı ve bu durum, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılmasına engel oldu.

Ayrıca Hilal kulübünün sağlık ekibi, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki kampından çıkarılan sağ bek Mohammed Mahzari'nin durumuyla da ilgilenecek.

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Suudi Arabistan Millî Takımı bugün cumartesi, arka uyluk adalesinden sakatlanan Mahzari'nin başkent Riyad'a döndüğünü açıkladı; bu sakatlık, önümüzdeki salı günü Doha'daki Halife bin Hamad Stadı'nda oynanacak Özbekistan hazırlık maçında forma giymesine engel olacak.

"Lider"in taraftarları için sevindirici haber ise, sakatlığı nedeniyle 9 ay boyunca takımdan uzak kalan sağ bek Hamad el-Yami'nin takım antrenmanlarına dönmesi oldu.

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el-Yami, geçtiğimiz 24 Şubat'ta Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasından ertelenen Teavün maçında diz kapağından sakatlanmış ve geçtiğimiz mart ayında Finlandiya'da ameliyat olmuştu.

Suudi gazeteci Ahmed el-Aclan, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, el-Yami'nin rehabilitasyon programını tamamladığını ve önümüzdeki dönemde maçlarda forma giymeye hazırlanmak üzere, döner dönmez başkent kulübünün takım antrenmanlarında yer alacağını açıkladı.