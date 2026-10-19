İttihad kulüp şirketi yönetimi, spor yapılanmasının en çok tartışma yaratan dönemlerinden birine kesin olarak perdeyi indirdi; kulüp, spor danışmanı İspanyol Ramon Planes ile sözleşmesel ilişkisini, kulüp duvarları içinde iki yıl dokuz ay süren bir yolculuğun ardından sona erdirdi.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, İttihad yönetiminin Planes ile nihai bir mali uzlaşmaya vardığını, bu kapsamda İspanyol'un tüm alacaklarını teslim aldığını ve sözleşme dosyasının resmen kapandığını ortaya koydu. Aynı kaynaklar, Planes'in bir sonraki adresinin yeni bir deneyim yaşamak üzere Meksika Ligi olacağına işaret ediyor.

Bu karar, yönetimin geçen haziran ayı başında başlattığı kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin son adımı olarak geldi. Yönetim, o dönemde sürpriz bir kararla Planes'i sportif direktörlük görevinden uzaklaştırarak sınırlı yetkilere sahip bir spor danışmanı konumuna getirmiş, sportif direktörlük görevini ise vatandaşı Frank Carbo'ya vermişti.

Bu adımdan önce, Suudi devinin yeni yapılanması resmen onaylanmadan evvel, Planes'in "El Amid" bünyesindeki yürütme yetkilerinin tamamen donduruldu bir dönem yaşanmıştı.

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58 yaşındaki Planes, İspanyol Real Betis'ten ayrılarak ocak 2024'te Cidde'ye gelmiş ve A takımın sportif dosyalarını yönetmeye başlamıştı. İspanyol, Barcelona ve Real Betis kulüplerindeki Avrupa deneyimleriyle dolu bir geçmişi de beraberinde getirmişti.

İttihad, İspanyol'un görev süresi boyunca sonuçlar açısından tamamen zıt iki sezon geçirdi. İlk sezonunda, Suudi Roshn Ligi ve Kutsal Mekânların Hizmetkârı Kupası'nı toplayarak tarihi bir çifte kupa kazanan yapının başındaydı.

Ancak takım geçen sezon geriledi; ligi beşinci sırada tamamladı, Kral Kupası ve Süper Kupa'ya yarı finalde, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e ise çeyrek finalde veda etti. Bu sonuçlar, yeniden yapılanma kararını ve Planes'in sayfasının kapatılmasını hızlandırdı.



