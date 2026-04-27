Al-Ittihad - Al-Qadsiah 2026 maçı biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi sezonu en heyecanlı dönemine girerken, Al-Ittihad ile Al-Qadsiah arasında oynanacak olan maç kadar önemli bir karşılaşma pek yok.

Lig, küresel sahnede hızla yükselişini sürdürürken, bu iki takımın ikonik Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya gelmesini izlemek, futbolseverler için hayatta bir kez yaşanması gereken bir deneyim haline geldi.

Al-Ittihad - Al-Qadsiah maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer
21 Mayıs 2026 | 21:00 Al-Ittihad - Al-Qadsiah Kral Abdullah Spor Şehri (Cidde)

Al-Ittihad - Al-Qadsiah biletlerini nereden satın alabilirim?

Bilet satın almanın başlıca yolu, Suudi Pro Ligi’nin resmi bilet satış platformları veya Al-Ittihad kulübünün özel bilet satış portalıdır.

Ancak, ev sahibi takımın büyük popülaritesi ve küresel süperstarların varlığı nedeniyle, biletler genellikle genel halka satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenir.

İlk satışta bilet alamazsanız, StubHub gibi ikincil piyasa platformları en iyi seçeneğinizdir. StubHub, gişede biletler resmi olarak tükenmiş olsa bile çeşitli koltuk seçenekleri sunar.

Al-Ittihad - Al-Qadsiah maç biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarının bilet fiyatları, maçın önemine ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterse de, herkesin ulaşabileceği şekilde belirlenmiştir.

Standart Kategori (Kategori 2 ve 3): Bunlar en uygun fiyatlı biletlerdir ve genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişir. Bu koltuklar genellikle stadyumun üst katlarında yer alır ve saha üzerinde harika bir panoramik manzara sunar.

Premium Kategori (Kategori 1): Maçı daha yakından izlemek isteyenler için Kategori 1 biletlerin fiyatı genellikle 200 SAR ile 500 SAR arasındadır. Bu koltuklar, Benzema gibi yıldızları ve saha kenarındaki taktiksel mücadeleleri daha yakından izleme imkanı sunar.

Altın ve Gümüş Salonlar: Daha iyi olanaklarla daha konforlu bir deneyim için fiyatlar 750 SAR ile 1.500 SAR arasında değişebilir.

Ağırlama ve VIP Locaları: Bunlar en özel biletlerdir ve genellikle 2.500 SAR'dan başlar, sunulan hizmet ve ikramların düzeyine bağlı olarak çok daha yüksek rakamlara ulaşabilir. Bunlar, kurumsal gruplar veya maç günü için en üst düzey lüks deneyimi arayan taraftarlar için idealdir.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Sevgiyle "Parlayan Mücevher" (Al-Jawhara Al-Moshee'ah) olarak bilinen Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Suudi Arabistan spor mimarisinin en değerli mücevheridir.

Cidde şehir merkezinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bulunan stadyum, hem Al-Ittihad hem de Al-Ahli takımlarının ev sahipliği yapmaktadır.

2014'teki açılışından bu yana İtalyan Süper Kupası, İspanyol Süper Kupası ve önemli WWE etkinlikleri dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

Stadyum, yaklaşık 62.241 seyirci kapasitesine sahiptir. Eşsiz tasarımı, Krallık'taki sıcak aylar boyunca hayati önem taşıyan mükemmel hava akışını sağlar.

Koltuklar üç ana kata ayrılmıştır, bu sayede en üst kattan bile taraftarlar sahayı net ve engelsiz bir şekilde görebilmektedir.

Stadyum sadece futbol maçlarına ayrılmış bir tesis olup, tribünler ile saha arasında koşu pisti bulunmamaktadır; bu da konuk takımlar için samimi ve ürkütücü bir ortam yaratmaktadır.