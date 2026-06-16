Al-Ittihad, Al-Nassr’ın yıldız oyuncusuyla ilgili anlaşmadan vazgeçti… Suudi Milli Takımı oyuncusu için Al-Nassr ile rekabet ediyor

Al-Ittihad Kulübü, önümüzdeki yaz transfer döneminde ezeli rakibi Al-Nassr’ın yıldız oyuncusuyla anlaşma yapmaktan vazgeçti ve Suudi milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak için rekabete girmeyi tercih etti.

Suudi basınında yer alan haberlerde daha önce, Al-Ittihad kulübünün, mevcut sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Al-Nassr'ın kanat oyuncusu Abdulrahman Gharib ile önümüzdeki yaz transfer döneminde bedelsiz olarak anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti.

Ancak Suudi "Okaz" gazetesi, anlaşmanın taraflar arasında yapılan ön anlaşma aşamasında durduğunu ve o zamandan beri herhangi bir yeni gelişme yaşanmadığını doğruladı; bu da anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanma olasılığını işaret ediyor.

Bu arada, Al-Ittihad kulübü, önümüzdeki yaz transfer döneminde Al-Ittifaq ve Suudi milli takımının kanat oyuncusu Khaled Al-Ghanam ile sözleşme imzalamak üzere başka bir yönde harekete geçti.

Ancak gazete, Jeddah kulübünün yönetim kurulunda bir bölünme olduğunu ortaya çıkardı; özellikle de bu transferin kulübe büyük bir mali yük getireceği, oysa Abdulrahman Gharib’in bedelsiz olarak takıma katılacağı göz önünde bulundurulduğunda.

El-Ghanam transferi, sadece iç bölünme nedeniyle değil, aynı zamanda Al-Nassr kulübünün kendisiyle ve Al-Qadisiyah’ın da bu Al-Ittifaq yıldızını kadrosuna katmak istemesi nedeniyle rekabetin de etkisiyle zorlu görünüyor.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Roshen Ligi’nde olağanüstü bir performans sergilemişti. Katıldığı 32 maçta 13 gol atarak en çok gol atan Suudi oyuncu olmasının yanı sıra 7 asist de kaydetmişti.