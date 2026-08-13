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Çeviri:

Al Ittihad - Al Nassr FC maç biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo

Al Ittihad, Suudi Pro Ligi'nde Al Nassr FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al Nassr, Suudi Pro Lig takviminin en büyük maçlarından birinde Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Ittihad'ı ağırlıyor; bu mücadelede ülkenin en başarılı ve yıldızlarla dolu iki kulübü karşı karşıya geliyor. Al Nassr, Ange Postecoglou yönetiminde son şampiyon olarak sezona girerken Cristiano Ronaldo da hâlâ takımın en ileri ucunda yer alıyor. Suudi Arabistan'ın en eski kulübü olan Al Ittihad ise, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanmayı hedeflediği dönemde yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde sahaya çıkıyor.

GOAL, Al Ittihad - Al Nassr biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için gereken tüm bilgileri sizler için derledi. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro Lig maçının başlama saati ne zaman?

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Premier Lig - Hafta 5
King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Ittihad - Al Nassr karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Online satın alma sayesinde mevcut kategorilere göz atabilir ve kulüplerin resmi üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi garanti altına alabilirsiniz.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Lig'in internet sitesi ve Al Nassr'ın kendi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Ancak ligin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükte bir maçta, resmi kontenjanlar yayınlandıktan sonra, çoğu zaman başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce, son derece hızlı şekilde tükenme eğiliminde oluyor. Bu nedenle, yerinizi kaçırma riskini almak yerine garanti altına almak isteyen taraftarlara Ticombo gibi ikincil pazarlar üzerinden önceden rezervasyon yapmaları güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Ev sahibi ekipte Ronaldo'nun, deplasman tarafında ise Benzema'nın da yer aldığı yıldızlar düşünüldüğünde, bu karşılaşmanın sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu yüzden erken rezervasyon en güvenli seçenek.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu ölçekte bir karşılaşmanın fiyatlarının ligin ortalamasının oldukça üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro Lig maçlarında genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve yiyecek içecek hizmetlerini de kapsayan VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini Al-Awwal Park'ta izlemek isteyen taraftarlar için en iyi fiyatlı giriş noktası niteliğinde. Deplasman ekibi ve iki taraftaki oyuncuların profili göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Al Nassr FC form durumu

ITT

ITT - Form

ALI
K1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
B2-2
ALJ
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ALN

ALN - Form

ALQ
K3-1
ALS
K2-4
HIL
B1-1
GOS
K0-1
DHA
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Ittihad - Al Nassr FC: Son karşılaşmaların karnesi

Kafa Kafaya

Al IttihadÇizimAl Nassr FC
2
0
3
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
MS
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
MS
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Ittihad - Al Nassr FC puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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