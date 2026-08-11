Al Ittihad - Al Kholood maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Ittihad, 2026/27 Suudi Arabistan Pro Ligi sezonunun açılış haftasında Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al-Kholood'u ağırlıyor ve bu karşılaşma iki kulüp için çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Ittihad için bu, yeniden yapılanma projesinin ilk maçı: Sergio Conceicao, beşincilikle tamamlanan ve kupasız geçen sezonun ardından karşılıklı anlaşmayla ayrıldı ve kulüp rotasını, üst düzey teknik adamlık deneyimi yalnızca yedi aya yakın olan 38 yaşındaki Alman teknik direktör Jens Wissing'e çevirdi. Wissing, Al-Nassr'ı da yenerek Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi Two şampiyonluğuna taşımasının ardından gerçek bir referansla geliyor.

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Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi doğrulamanıza olanak tanır.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Resmi kanallar üzerinden standart giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 125 SAR arasında değişir.

Premium koltuk kategorileri genel olarak 300 SAR ile 700 SAR arasında değişir.

İkram ve ağırlama hizmetlerini de kapsayan VIP ve Gold Lounge seçenekleri yaklaşık 1.800 SAR'dan başlar.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir. Bu nedenle Ticombo ile erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

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