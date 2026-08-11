18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Kholood
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets

Çeviri:

Al Ittihad - Al Kholood maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ittihad
Al Kholood

Al Ittihad, Suudi Pro Ligi'nde Al Kholood ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Ittihad, 2026/27 Suudi Arabistan Pro Ligi sezonunun açılış haftasında Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al-Kholood'u ağırlıyor ve bu karşılaşma iki kulüp için çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Ittihad için bu, yeniden yapılanma projesinin ilk maçı: Sergio Conceicao, beşincilikle tamamlanan ve kupasız geçen sezonun ardından karşılıklı anlaşmayla ayrıldı ve kulüp rotasını, üst düzey teknik adamlık deneyimi yalnızca yedi aya yakın olan 38 yaşındaki Alman teknik direktör Jens Wissing'e çevirdi. Wissing, Al-Nassr'ı da yenerek Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi Two şampiyonluğuna taşımasının ardından gerçek bir referansla geliyor.

GOAL, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

crest
Premier Lig - Hafta 1
King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi doğrulamanıza olanak tanır.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Resmi kanallar üzerinden standart giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 125 SAR arasında değişir.
  • Premium koltuk kategorileri genel olarak 300 SAR ile 700 SAR arasında değişir.
  • İkram ve ağırlama hizmetlerini de kapsayan VIP ve Gold Lounge seçenekleri yaklaşık 1.800 SAR'dan başlar.
  • Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir. Bu nedenle Ticombo ile erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Al Kholood form durumu

ITT

ITT - Form

DHA
K2-1
ALI
K1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ALK

ALK - Form

ITT
B0-0
HIL
K1-2
ALA
B0-0
AHL
K3-0
ALF
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
1/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Al Ittihad - Al Kholood: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Al IttihadÇizimAl Kholood
3
1
1
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
MS
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Al Ittihad - Al Kholood puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin