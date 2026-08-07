Al-Ittihad 2026/27 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları ve fikstürü

Al-Ittihad, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Jens Wissing yönetiminde giriyor. Sergio Conceicao'nun hayal kırıklığı yaratan beşincilik sonrası ayrılmasının ardından Japonya'nın Gamba Osaka takımından getirilen Wissing, sürpriz bir tercih oldu. Cidde merkezli "Halkın Kulübü", Suudi Arabistan'ın en eski spor kurumu olmayı sürdürürken King Abdullah Sports City'deki "Sarı Duvar" atmosferinin de değişmez adreslerinden biri. GOAL, bu sezon bilet almanız için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Al-Ittihad'ın 2026/27 Suudi Pro Ligi fikstürü

SPL, 34 haftalık takvimi bloklar halinde açıklıyor, bu nedenle şu ana kadar yalnızca ilk altı haftanın tarihleri kesinleşti. Al-Ittihad'ın öne çıkan derbilerinin de, kesin tarihler henüz belli olmasa da, oynanacağı haftalar netleşmiş durumda.

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00 Al Ittihad - Al Kholood Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 23.00 Al Qadsiah - Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 24 Ağustos 2026 Pazartesi, 23.00 Al Ittihad - Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00 Al Fateh - Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 23.00 Al Ittihad - Al Nassr Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Ittihad - Al Fayha Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler Henüz belli değil, 8. hafta Al Hilal - Al Ittihad (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 8. hafta Biletler Henüz belli değil, 15. hafta Al Ittihad - Al Ahli (Cidde Derbisi, 1. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi, 15. hafta Biletler Henüz belli değil, 25. hafta Al Ittihad - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi, 25. hafta Biletler Henüz belli değil, 32. hafta Al Ahli - Al Ittihad (Cidde Derbisi, 2. maç) King Abdullah Sports City (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 32. hafta Biletler

Al-Ittihad bileti nasıl alınır?

Temel yol, Al-Ittihad'ın resmi Bilet Portalı ya da kulübün özel uygulamasıdır.

Standart lig biletleri genellikle maçın başlama saatinden 10-14 gün önce satışa çıkar.

Cidde Derbisi gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda, Üyelik Kademeleri genel satış öncesinde erken erişim sağlar.

Resmi kontenjanlar tükenirse, Ticombo gibi ikincil platformlarda 75 SAR'dan başlayan seçenekler bulunur.

Al-Ittihad biletleri ne kadar?

Standart giriş: 50 SAR - 125 SAR

50 SAR - 125 SAR Premium koltuklar: 300 SAR - 700 SAR

300 SAR - 700 SAR VIP ve Gold Lounge'lar: 1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla, gurme ağırlama ve stadyumdaki en iyi görüş açıları dahil

1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla, gurme ağırlama ve stadyumdaki en iyi görüş açıları dahil Ticombo üzerinden ikincil pazar: genellikle yaklaşık 75 SAR'dan başlar, talebe göre değişir

2026/27'de Al-Ittihad'dan ne beklenmeli?

1927'de kurulan Al-Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve uzun bir yerel şampiyonluk geçmişine sahip, AFC Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış bir ekip. Ancak 2025/26 sezonu hayal kırıklığıyla geçti: Sergio Conceicao'nun ekibi, şampiyon Al-Nassr'ın 31 puan gerisinde beşinci sırada yer aldı, Kral Kupası yarı finallerinde elendi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e çeyrek final aşamasında veda etti. Conceicao, kupa getiremeyince Haziran 2026'da karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Kulüp ise buna, yalnızca yedi aylık üst düzey teknik adamlık deneyimine sahip 38 yaşındaki Alman teknik direktör Jens Wissing'e yönelerek karşılık verdi. Wissing, Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi Two şampiyonluğuna taşımış, bu süreçte finalde Al-Nassr'ı da mağlup etmişti. Bu tercih, Al-Ittihad'ın yıldız isimlerin peşine düşen alışılmış yaklaşımından bir sapma anlamına geliyor; kulüp, itibardan çok taktiksel yeniden yapılanmaya öncelik veriyor. Karim Benzema ve N'Golo Kante, Wissing Al-Ittihad'ı yeniden Suudi futbolunun zirvesine taşımaya çalışırken kadronun merkezindeki yerini koruyor.

King Abdullah Sports City'nin tarihi

Yaygın olarak "Mücevher" olarak bilinen King Abdullah Sports City, yaklaşık 62.000 kapasiteli bir stadyum ve Cidde'nin spor altyapısının taçtaki mücevheri konumunda. Mimarisi, tribün gürültüsünü artıracak şekilde tasarlandı ve böylece her tezahüratın sahaya taşınması sağlanıyor. Cidde'nin kuzey kıyısından kısa bir araç yolculuğu mesafesinde bulunan statta geniş taraftar alanları ve kulübün resmi megastore'u yer alıyor; ayrıca tesis, Cidde'nin diğer kulübü Al-Ahli ile paylaşılıyor.