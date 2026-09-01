21 yaş altı "Joy" seçkinler liginin ikinci haftası, çok sayıda genç yeteneğin dikkat çekici bir performans sergilemesine sahne oldu. Bir grup oyuncu, gerek gol atarak, gerek tehlike yaratarak, gerekse puan toplamada doğrudan katkı sağlayan seviyeler ortaya koyarak kulüpleriyle etkili roller üstlenip varlıklarını güçlü biçimde hissettirdi.

İkinci sezon mücadeleleri sürerken, bir dizi yıldızın çizgileri erkenden belirmeye başladı; fark yaratma yeteneğini kanıtlamak ve takipçilerin dikkatini çekmek için açık bir yarış yaşanıyor.

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Hafta, birçok dikkat çekici bireysel performansa sahne oldu; ancak özellikle 5 isim, teknik etkiyle golcü kimliği bir araya getirerek kendini güçlü bir şekilde ortaya koydu ve turnuvanın ikinci haftasının en öne çıkan yıldızları arasına girdi.

Dayo Oşo: Feysali'yi sırtlayan ikili

Dayo Oşo, Feysali'nin Ahdud karşısında aldığı 3-0'lık büyük galibiyette iki gol atarak haftanın en dikkat çekici bireysel performanslarından birini ortaya koydu.

Oşo'nun parlaması yalnızca sayısal değildi; takımının hücum hattına liderlik etmede de önemli bir rol üstlenerek önümüzdeki haftalarda takip edilmeyi hak eden isimlerden biri olduğunu kanıtladı.

Saad Hakvi: Nassr dört golle vurdu

Saad Hakvi, "El-Alemi"nin Cebelayn karşısında aldığı 4-0'lık büyük galibiyette ikili yaparak Nassr formasıyla dikkat çekici çıkışını sürdürdü.

Oyuncu, önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi başararak takımını haftanın en güçlü sonuçlarından birine taşıdı ve adını erkenden turnuvanın parlayan yetenekleri listesine ekledi.

Türki el-Gumeyl: Hilal'de etkili bir varlık

Türki el-Gumeyl, üst üste ikinci haftada da gol atmakla yetinmedi; aynı zamanda iyi bir performans ortaya koyarak Hilal'in Hulud karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete katkı sağladı.

El-Gumeyl yeni bir gol atarak sürekliliğini teyit etti ve güçlü başlangıcının açılış haftasında yaşanan geçici bir parlamadan ibaret olmadığını kanıtladı.

Ziyad Mella: Heyecan verici performansların devamı

Ziyad Mella, takımının Feth karşısında 2-1 kazandığı maçta yeni bir gol atarak Ahli formasıyla dikkat çekici seviyelerini sürdürdü.

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Oyuncu, hücumdaki varlığı ve fileleri bulabilme yeteneğiyle turnuvada olumlu bir görüntü sergilemeyi sürdürüyor ve haftalar ilerledikçe dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri hâline geliyor.

Yusuf es-Salem: Teavun'a puanları getiren gol

Yusuf es-Salem de Teavun'la Uruba karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyette yeni bir gol atarak haftanın en öne çıkan yıldızları listesinde yer aldı.

Golü, takımına üç puanı kazandırdı ve oyuncunun kritik anlarda öne çıkma ve takımının galibiyetler almasına yardımcı olma yeteneğini teyit etti.

Oşo ve Hakvi'nin ikili golleri, el-Gumeyl'in sürekliliği, Mella ve es-Salem'in parlaması arasında ikinci hafta, erkenden kendini ortaya koymaya başlayan bir grup yeteneği gün yüzüne çıkardı. Böylece "Joy" ligindeki bireysel parlama yarışı, önümüzdeki haftalarda fark yaratabilecek pek çok isme açık hâle geldi.