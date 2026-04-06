Al-Hilal yıldızlarıyla Enzagi'nin, Al-Taawoun maçındaki şokun ardından yaptığı toplantının ayrıntıları

"Al-Riyadiah" gazetesinin kaynaklarının aktardığına göre, Al-Hilal A Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Pazartesi akşamı oyuncularıyla acil bir toplantı düzenleyerek, 2-2 berabere biten son Al-Taawoun maçında yaşanan hataları ele aldı.

Al-Hilal, şampiyonluk yarışında iki puan daha kaybetti ve 65 puana ulaşarak, lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Ahli ile eşit puanda ikinci sırada yer aldı.

Aynı kaynaklar, toplantının teknik ekibin maçta ortaya çıkan zayıflıkları giderme isteği kapsamında yapıldığını, özellikle de maçın bazı bölümlerinde konsantrasyon eksikliğinin takımın genel performansını etkilediğini ortaya koydu.

Toplantıda ayrıca Al-Hilal'ın Al-Taawoun karşılaşmasında bir dizi net fırsatı kaçırdığına da değinildi. İtalyan teknik direktör, özellikle her fırsatın takım lehine değerlendirilmesi gereken kritik maçlarda bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunun ışığında, Inzaghi toplantı sırasında bireysel ve takım hatalarını düzeltmeye odaklandı ve günlük antrenmanlara yeniden başlamadan ve Suudi Roshen Ligi'ndeki gelecek maçlara hazırlanmadan önce konsantrasyon ve taktiksel disiplini artırmanın gerekliliğini vurguladı.

İtalyan teknik direktör, bu düzeltici antrenmanlarla takımı tekrar doğru yola sokmayı ve özellikle Al-Taawoun karşısında alınan mağlubiyetin ardından oyuncuları daha iyi performans göstermeye motive etmeyi hedefliyor. Böylece ligdeki kritik karşılaşmalarda bu tür hataların tekrarlanmaması sağlanacak.