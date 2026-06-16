Al-Hilal ve Al-Nassr’ın ardından… Al-Ittihad, Georgi Jesus’un Roshen’deki üçüncü durağı olacak mı?

Son birkaç saat içinde, Suudi kulübünden ayrılacağını açıklamasının ardından, Al-Nassr takımının eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus’un gelecek sezonki geleceği konusunda tartışmalar yaşandı.

Basında yer alan haberlere göre, Al-Ittihad kulübü, geçen sezonun sonunda alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alınan vatandaşı Sergio Conceição'nun yerine, gelecek sezon takımı yönetmesi için Jesus ile görüşmelere başladı.

Ancak Suudi "Okaz" gazetesi bu haberleri yalanlayarak, Al-Ittihad kulübünün son birkaç saat içinde Portekizli teknik direktörle gelecek sezon takımı yönetmesi için herhangi bir resmi görüşme yapmadığını doğruladı.

Gazete ayrıca, Jesus’un Al-Nassr’dan ayrılmasının ardından gelecek sezon Roshen Ligi’ne geri dönme ihtimalinin %99,9 oranında uzak olduğunu belirtti.

Bazı haberlerde, Jesus’un 2026 Dünya Kupası’nın Amerika, Kanada ve Meksika’da sona ermesinin ardından, turnuva sonrası görevinden ayrılacak olan İspanyol teknik direktör Roberto Martínez’in yerine Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmek istediği belirtilmişti.

Jesus, Al-Nassr'ın başına geçtiği tek sezonun ardından ayrıldığını duyurdu. Bu süre zarfında, takımın 7 yıl aradan sonra Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunmuş ve Jamba Osaka'ya yenilmeden önce Asya Şampiyonlar Ligi 2'de finale yükselmesini sağlamıştı.

Al-Nassr'dan önce Portekizli teknik direktör, Al-Hilal kulübünü iki sezon boyunca çalıştırmış ve bu süre zarfında 4 şampiyonluk kazanmıştı. Bunlar arasında bir Roshen Ligi şampiyonluğu, bir Khadim Al-Haramain Kupası şampiyonluğu ve iki Suudi Süper Kupası şampiyonluğu yer alıyordu.