Al-Hilal ve Al-Nassr, bir Fransız oyuncunun transferi için Manchester United ile rekabet ediyor

Al-Hilal ve Al-Nassr, bu sezon kiralık olarak forma giyen Inter Milan oyuncularından birini kadrolarına katmak için rekabete girdi.

Fransız oyuncu Benjamin Pavard, bu sezon Nerazzurri'den kiralık olarak Olympique Marsilya'da forma giyiyor.



İtalyan ligi, stc tv'de Biti Fiber, Mufotter 4, Max ve Pro 4 ve 5 paket müşterileri için ücretsiz olarak izlenebilir.

Bavard'ın Inter Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak tahmin ediliyor, bu da onu yaz transfer döneminde cazip bir transfer haline getiriyor.

Suudi Arabistan'ın "Al-Youm" gazetesine göre, Pavard, özellikle Fransız kulübünün planlarından çıkması ve kiralık sözleşmesinin sona ermesine yaklaşmasıyla birlikte, bu sezon Al-Hilal ve Al-Nassr'ın ilgi listesine güçlü bir şekilde geri döndü.



Getty Images

Gazete, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın Bafard'ı transfer etmek için yarışa girmesine rağmen, Fransız oyuncunun şu anda Roshen Ligi'ne transfer olmayı öncelikli hedefleri arasında görmediğini belirtti.

Ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Pavard'a ilgi duyduğunu, Manchester United'ın ise önümüzdeki yaz transferi için oyuncuyu takip ettiğini ortaya koydu, ancak yıllık 5 milyon avroya yakın maaşı transferin önündeki bir engel teşkil edebilir.

Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Olympique Marsilya formasıyla 33 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı, 3 asist yaptı. Ayrıca



