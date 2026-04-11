Goal.com
Canlı
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LORIENTAFP

Çeviri:

Al-Hilal ve Al-Nassr, bir Fransız oyuncunun transferi için Manchester United ile rekabet ediyor

B. Pavard
Al Nassr FC
Al Hilal
M. United
Inter
Premier Lig
Serie A
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan
İngiltere
İtalya

Oyuncu, Roshen Ligi'ne transfer olma konusundaki tutumunu değiştirecek mi?

Al-Hilal ve Al-Nassr, bu sezon kiralık olarak forma giyen Inter Milan oyuncularından birini kadrolarına katmak için rekabete girdi.

Fransız oyuncu Benjamin Pavard, bu sezon Nerazzurri'den kiralık olarak Olympique Marsilya'da forma giyiyor.

Bavard'ın Inter Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak tahmin ediliyor, bu da onu yaz transfer döneminde cazip bir transfer haline getiriyor.

Suudi Arabistan'ın "Al-Youm" gazetesine göre, Pavard, özellikle Fransız kulübünün planlarından çıkması ve kiralık sözleşmesinin sona ermesine yaklaşmasıyla birlikte, bu sezon Al-Hilal ve Al-Nassr'ın ilgi listesine güçlü bir şekilde geri döndü.

Gazete, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın Bafard'ı transfer etmek için yarışa girmesine rağmen, Fransız oyuncunun şu anda Roshen Ligi'ne transfer olmayı öncelikli hedefleri arasında görmediğini belirtti.

Ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Pavard'a ilgi duyduğunu, Manchester United'ın ise önümüzdeki yaz transferi için oyuncuyu takip ettiğini ortaya koydu, ancak yıllık 5 milyon avroya yakın maaşı transferin önündeki bir engel teşkil edebilir.

Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Olympique Marsilya formasıyla 33 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı, 3 asist yaptı. Ayrıca

