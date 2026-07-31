Bugün cuma akşamı basına yansıyan haberler, Alman Matthias Jaissle'nin Al Ahli Suudi'nin teknik direktörlüğünden ayrılışına ilişkin yeni perde arkası detaylarla ağır bir sürpriz patlattı.

Jaissle, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala görevinden istifa etmeye karar verdi ve İngiliz ekibi Newcastle United'a yöneldi; kulüp Al Ahli'ye yaklaşık 11 milyon euro olarak tahmin edilen bir tazminat ödeyecek.

"El Arabiya FM" radyosu, Jaissle'nin son günlerde önümüzdeki dönemde görevi üstlenmek amacıyla kendisini Al Hilal ve Al Nassr'a önerdiğini aktardı.

Ünlü radyo ayrıca Jaissle'nin Al Ahli'den ayrılmak için daha önce bir Milan heyetiyle görüştüğünü de belirtti.

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Kaynaklar ayrıca Al Ahli'nin, Jaissle'nin görevinde kalması için onu her yolla memnun etmeye çalıştığını, kulübün müzakere sürecinde büyük bir esneklik gösterdiğini, ancak Alman teknik adamın imkânsız şartlar dayattığını doğruladı.

Jaissle'nin imkânsız şartları pazarlıkla da sınırlı kalmadı; yeni sözleşmesine, sonuçlar ne olursa olsun hiçbir koşulda Al Ahli'nin kendisini görevden almasını engelleyen 'akıl almaz' bir madde eklenmesini talep etmeye kadar vardı. Ondan kurtulma kararı alınması hâlinde ise kulübün 170 milyon riyal olarak tahmin edilen devasa bir cezai şart ödemesi gerekecek.







