Al-Hilal şokunun ardından... Riyad Mahrez, tarihi bir sözle Al-Ahli taraftarlarının kalbini fethediyor

Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, Al-Ahli Jeddah'ın kanat oyuncusu, kulübünün taraftarlarına, Al-Ahli'nin bu sezonki Roshen Ligi şampiyonluğunu kazanabileceğine dair tarihi sözünü hatırlatarak umut verdi.

Mahrez, geçen sezon Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kutlamaları sırasında Al-Ahli taraftarlarına Roshen Ligi'ni kazanacağına dair söz vermişti.

Mahrez, geçtiğimiz birkaç saat içinde "X" sosyal medya platformundaki resmi hesabından bu tarihi sözün videosunu yeniden paylaşmaya karar verdi.

Ayrıca okuyun... Video... Al-Hilal efsanesi: Lider, Inzaghi ile kişiliğini kaybetti

Bu gelişme, Al-Hilal'ın Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun'a 2-2 berabere kalmasının ardından geldi. Al-Hilal bu maçta 2 puan kaybetti ve Al-Ahli ile ikinci sırada eşitlendi, ancak ligin bitimine 7 hafta kala sadece gol farkıyla önde bulunuyor.

Al-Ahli ise aynı haftada, dün Cumartesi günü kendi sahasında ve taraftarlarının önünde Damak'ı 3-0 mağlup etmişti.



