Al Hilal - NEOM maçına bilet nasıl alınır: Suudi Pro Ligi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

2025-26 Suudi Pro Ligi sezonu heyecan dolu bir finale doğru hızla ilerliyor ve 33. hafta, şampiyonluğun kaderini belirleyebilecek nefes kesici bir karşılaşmaya sahne olacak.

Riyad'ın hüküm süren devleri Al Hilal, sezonun en hırslı yeni takımı NEOM SC'yi son teknoloji Kingdom Arena'da ağırlayacak. Al Hilal, Al-Nassr ile ligin zirvesinde kıyasıya bir mücadele verirken, her puan hayati önem taşıyor.

GOAL, ister en uygun fiyatlı genel giriş bileti ister birinci sınıf konukseverlik deneyimi arıyor olun, yerinizi garantilemeniz için eksiksiz bir rehber hazırladı.

Al Hilal - NEOM maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 16 Mayıs 2026 | 19:05 AST Al Hilal - NEOM SC Kingdom Arena, Riyad Bilet

Al Hilal - NEOM biletleri nereden alınır?

Suudi Pro Ligi'nin ana bilet satış noktası Webook.com'dur.

Ancak, NEOM gibi ilk on takımdan biriyle oynanacak 33. hafta maçı için biletler genellikle satışa çıktıktan birkaç saat içinde tükenir. Resmi sitede biletlerin tükendiğini görürseniz umudunuzu kaybetmeyin.

Genel satış biletleri tükendiğinde yer ayırtmanın en iyi yolu, ikincil satış platformlarını kullanmaktır. StubHub, bu yüksek talep gören maçlar için önde gelen platformdur ve diğer taraftarlardan bilet satın alabileceğiniz güvenli bir ortam sunar.

Al Hilal - NEOM maç biletleri ne kadar?

Bu karşılaşmanın fiyatları, lig sıralamasındaki yüksek riskleri yansıtmaktadır. Suudi Pro Ligi hala erişilebilir olsa da, Kingdom Arena'nın premium niteliği ve sezonun sonlarına doğru olması nedeniyle fiyatlar dalgalanabilir.

En Ucuz Biletler: İkincil pazarda fiyatlar şu anda yaklaşık 860 SAR 'dan başlıyor. Bu biletler genellikle üst katlar veya kale arkası için olup, inanılmaz bir atmosfer sunar.

İkincil pazarda fiyatlar şu anda yaklaşık 'dan başlıyor. Bu biletler genellikle üst katlar veya kale arkası için olup, inanılmaz bir atmosfer sunar. Orta Sınıf Koltuklar: Kategori 1 veya 2 bölümlerinde yan görüş için 1.200 SAR ile 1.800 SAR arasında bir fiyat ödemeniz beklenir.

Kategori 1 veya 2 bölümlerinde yan görüş için arasında bir fiyat ödemeniz beklenir. Premium ve Konukseverlik: Kingdom Arena'da VIP ve lounge erişimi 3.000 SAR'ı aşabilir ve dünya standartlarında ikramlar ile stadyumun en iyi manzarasını sunar.

Bütçenizi zorlamadan Mavi Dalga taraftarlarının coşkusunu yaşamak için en uygun fiyatlı seçenek olan 860 SAR’lık giriş seviyesi biletlere odaklanmanızı öneririz. En güncel ve en uygun fiyatı aldığınızdan emin olmak için StubHub gibi platformlarda her zaman fiyatları karşılaştırın.

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyad'daki Kingdom Arena, Asya'nın en iyi futbol stadyumlarından biri olarak kabul edilmektedir. Açılışından bu yana, yoğun atmosferi ve son teknoloji donanımıyla tanınan Al Hilal için bir kale haline gelmiştir. Yaklaşık 27.000 kişilik kapasitesiyle, daha büyük olan King Fahd Uluslararası Stadyumu'na kıyasla daha samimi ve gürültülü bir deneyim sunmaktadır.

Stadyum, açılır kapanır bir çatı ile tamamen kaplıdır, bu sayede sıcak Mayıs akşamlarında bile iç mekan sıcaklığı hem oyuncular hem de taraftarlar için ideal seviyede kalır. Stadyumda, sahaya olabildiğince yakın olacak şekilde tasarlanmış dört ana tribün bulunur ve her açıdan engelsiz bir görüş sağlar. Lüks arayanlar için stadyum, birinci sınıf VIP süitleri ve özel Sky Lounge'a sahiptir.

Riyad’ın tam kalbinde yer alan stadyuma, şehrin ana otoyollarından kolayca ulaşılabilir. Ancak maç günlerinde trafik oldukça yoğun olabilir. Güvenlik kontrollerinden geçmek ve maç öncesi atmosferin tadını çıkarmak için, saat 19:05’teki başlama vuruşundan en az 90 dakika önce stadyuma gelmeniz şiddetle tavsiye edilir. Stadyumda otopark mevcuttur ancak çabuk dolmaktadır, bu nedenle Uber veya Careem gibi araç paylaşım hizmetleri genellikle stadyuma ulaşmanın en stressiz yoludur.