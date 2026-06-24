Al-Hilal’ın yıldızı ve 3 Arap oyuncu… 2026 Dünya Kupası’nın en kötü 5 oyuncusu

Grup aşamasının üçüncü turunun başlamasıyla birlikte, istatistik raporları 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar en kötü performans gösteren 5 oyuncuyu ortaya çıkardı.

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turu, Katar-Bosna ve Kanada-İsviçre maçlarıyla başladı.

Üçüncü turun başlamasıyla birlikte “WhoScored” ağı, Uruguay milli takımının kalecisi Fernando Muslera’nın, iki maçta forma giyen oyuncular arasında ilk iki turda en düşük puanı alan isim olduğunu açıkladı. Muslera, iki maçın toplamında 10 üzerinden 5,11 puan aldı.

İkinci sırada, 5,15 puan alan Senegalli Al-Hilal savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly yer alırken, onu Dünya Kupası’nın ilk iki turunda 5,18 puan alan Iraklı Zeyd Tahsin izledi.

Dördüncü ve beşinci sıralar ise Tunuslu oyuncular Elias Sakheri (5,22 puan) ve Ismail Gharbi (5,37 puan) tarafından paylaşıldı.