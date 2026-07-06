Al-Hilal’ın transfer piyasası kızışıyor… Milan’ın yıldızı, Salem Al-Dossari’nin takımda kalmasını tehlikeye atıyor

Pazartesi akşamı basında yer alan haberlere göre, Suudi Al-Hilal kulübü yönetimi, İtalyan Milan takımının yıldızlarından biriyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor; bu hamle, devam eden yaz transfer döneminde “El-Zaeem”in kaptanı Salem Al-Dossari’nin ayrılabileceğinin habercisi olabilir.

Salem Al-Dossari, Al-Hilal'ın en önemli efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor; ancak geçen sezondan bu yana durmak bilmeyen eleştirilere maruz kalıyor ve ilk 11'de oynamaması yönünde taleplerle karşı karşıya.

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri’nin “X” sosyal medya platformundaki kişisel hesabından yaptığı açıklamaya göre, Al-Hilal yönetimi, yeni sezona hazırlık kapsamında hücum hattını teknik yetenekleri yüksek bir oyuncuyla güçlendirme çabası kapsamında, Milan’ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leão ile görüşmelere başladı.

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Kaynak, olası transferin Al-Hilal kaptanı Salem Al-Dossari’nin geleceği üzerinde büyük etkileri olabileceğini belirtti. Tahminlere göre, onun pozisyonunda yabancı bir kanat oyuncusuyla sözleşme imzalanması, önümüzdeki dönemde “Lider”in kaptanından ayrılmanın önünü açabilir.

Kaynak, bu adımın, yerli ve yabancı oyuncuların durumunun kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiği yeni spor projesine uygun olarak takım kadrosunu yeniden şekillendirmeyi amaçlayan yeni yönetimin vizyonu kapsamında atıldığını belirtti.

Al-Hilal yönetiminin, başta Fransız Karim Benzema ve Uruguaylı Darwin Núñez olmak üzere bazı oyunculardan ayrılmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu haberler dolaşsa da, Al-Hilal kulübü, Rafael Leão ile yapılan görüşmeler veya Salem Al-Dossari’nin geleceği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı; gelişmelerin önümüzdeki günlerin getireceği sonuçlara bağlı kalacağı belirtiliyor.



