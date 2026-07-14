Al-Hilal’in şokunun ardından… Eski Al-Nassr kalecisi, Al-Oweis’in yokluğunda Al-Dir’iye’ye destek oluyor

Al-Dir'iya Kulübü, Suudi Roshen Ligi'ndeki ilk sezonunun başlaması öncesinde, eski Al-Nassr kalecisiyle sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Dir'iya kulübünün, Al-Nassr'ın eski kalecisi Amin Bukhari ile, Al-Fateh ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, önümüzdeki yaz transfer döneminde serbest transfer olarak takıma katılması konusunda anlaştığını bildirdi.

Gazete, Bukhari’nin tıbbi muayeneyi geçmesi şartıyla, Suedi’de devam eden takım kampında tek sezonluk ve uzatılabilir bir sözleşme imzalayacağını belirtti.

29 yaşındaki kaleci, 2020 ile 2025 yılları arasında Al-Nassr'da forma giymiş olmasının yanı sıra, Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ittifaq, Damak ve Al-Fateh kulüplerinden sonra Suudi Ligi'nde forma giyeceği yedinci kulüp olarak Al-Dir'ye katılacak.

Al-Dir'iyye'nin Bukhari ile anlaşması, Suudi kaleci Muhammed Al-Owais'i kadrosuna katma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Kulüp, Al-Owais ile anlaşmak için yoğun çaba sarf etmişti, ancak oyuncu eski kulübü Al-Hilal'a transfer olmaya karar vermişti.

Roshon Ligi’ne yeni yükselen kulüp, kaleci pozisyonunu daha önce de güçlendirmişti; Bosna-Hersek Milli Takımı kalecisi Nikola Vasilj ile iki sezonluk bir sözleşme imzalayarak kadrosuna katmıştı.

Al-Dir’iyye’nin, tarihinde ilk kez Suudi Roshen Ligi’nde yer alacağı belirtilmelidir. Kulüp, Yello Ligi’nden Birinci Lig’e yükselme play-off’larının final maçında Al-Ula’yı yenerek bu lige yükselmeye hak kazanmıştı.