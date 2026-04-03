Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'nde rakibi Al-Najma ile karşılaşırken, komşusu ve ezeli rakibi Al-Hilal'ın rekorunu egale etmeyi hayal ediyor.

Al-Nassr, bugün Cuma günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Najma'yı Al-Awal Park Stadyumu'nda ağırlayacak.

Suudi gazetesi "Okaz", Al-Nassr'ın Al-Najma'yı yenmesi halinde bu sezon olağanüstü bir rekoru kıracağını açıkladı.

Bu galibiyet, gerçekleşirse, Al-Nassr'ın bu sezon Roshen Ligi'ndeki 13. üst üste galibiyeti olacak. Takım, 12 Ocak'ta oynanan 15. haftada Al-Hilal'e 1-3 yenildikten sonra, ligdeki son 12 maçını kazanmıştı.

Bundan sonra "El-Alamy", Şabab'ı (3-2), Damak'ı (2-1), Taawon'u (1-0), Al-Kholoud'u (3-0), Riyad (1-0), El-Ittihad (2-0), El-Fateh (2-0), El-Hazm (4-0), El-Najma (5-0), El-Fayha (3-1), Neom (1-0) ve El-Khaleej (5-0) takımlarını mağlup etti.

Al-Nassr, 13. galibiyetini arka arkaya alırsa, bu sezonun rekorunu egale edecek. Bu rekor, geleneksel rakibi Al-Hilal'in 4. ve 17. haftalar arasında kırdığı rekor.

3. haftada Al-Ahli ile 3-3 berabere kaldığından bu yana, Al-Hilal; Al-Akhdoud (3-1), Al-Ittifaq (5-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Shabab (1-0), Al-Najma (4-2), Al-Fateh (2-1), Al-Khaleej (3-2), Al-Khulud'u (3-1), Damak'ı (2-0), Al-Hazm'ı (3-0), Al-Nassr'ı (3-1), Neom'u (2-1) ve Al-Fayha'yı (4-1) yendi.

Bu galibiyet serisi, 25 Ocak'ta Al-Hilal'ın Roshen Ligi'nin 18. haftasında Al-Riyad ile 1-1 berabere kalmasıyla sona erdi ve bu sonuç, Al-Nassr'a Al-Najma karşısında skoru eşitleme şansı verdi.