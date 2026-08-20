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Al Hilal'in Al Feiha karşısındaki ilk 11'i: Inzaghi Malcom'un yerine kimi tercih etti?

Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
S. Inzaghi
Malcom
Suudi Arabistan
İtalya
Brezilya

İtalyan teknik direktör tercihlerini açıklıyor

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, bugün oynanacak Feyha maçı için "Lider"in ilk on birini açıkladı. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında perşembe akşamı oynanacak müsabakada, Brezilyalı Malcom de Oliveira'nın ayrılığını telafi etmek üzere Sultan Mendeş sağ kanatta ilk on birde yer aldı.

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Inzaghi, bir önceki maça başladığı ilk on birde başka değişiklikler yapmama kararı aldı. Böylece Feyha karşılaşmasına büyük ölçüde benzer bir kadroyla çıkıldı ve sağ cephede Malcom'un yerine Mendeş'e görev verildi. Bu, Brezilyalı kanadın ayrılığının ardından takımın ilk sınavı oldu.

Hilal'in Feyha karşısındaki ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Yassine Bounou.

Premier Lig
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Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Savunma hattı: Muteb el-Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Muhammed Mahzari.

Orta saha: Muhammed Kanno, Ruben Neves, Sergej Savić.

Hücum hattı: Kresimir Samerville, Karim Benzema, Sultan Mendeş.

Inzaghi, Mendeş'in Malcom'un hücumdaki yokluğunu telafi etmeyi başarmasını umuyor. Zira yeni kanat oyuncusu, önümüzdeki dönemde bu pozisyonu doldurabileceğini kanıtlamak için ilk dakikadan itibaren fırsat bulacak.

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Hilal, yedek kulübesinde bir dizi çözüme sahip. "Lider", ligdeki serüvenine Feysali'yi mağlup ederek başlamasının ardından Roshn Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışıyor.

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Malcom'un ayrılığının dayattığı tek değişikliğin ardından takımın ne ortaya koyacağı beklenirken, Hilal'in hücum gücünü korumak ve puan toplamaya devam etmek istemesi nedeniyle tüm gözler özellikle Samerville, Benzema ve Mendeş'ten oluşan hücum üçlüsüne çevrildi.

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