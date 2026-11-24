Eski lakap savaşı yeniden alevlendi. Bir kesim Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin gerçek "Kraliyet" kulübü olduğunu savunuyor, bir kesim resmi kararın tartışmayı yıllar önce noktaladığında ısrar ediyor, bir kesim ise Al Hilal'in adını kraliyet iradesine bağlıyor.

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"Rotana Sport Ma'a Walid" programının heyecanlı bir bölümünde spor yorumcusu Abdulaziz Al-Zalal ile medya temsilcisi Faisal Zaid, "Kraliyet" lakabını kullanma hakkı ve her iki tarafın bu sıfatın başkasına değil kendisine ait olduğunu kanıtlamak için dayandığı ölçütler üzerine uzun bir tartışmada karşı karşıya geldi.

Sözlerine belirgin bir özgüvenle başlayan Al-Zalal, Al Hilal'in adı kraliyet emriyle değiştirildiği için "Kraliyet" lakabını hak ettiğini vurguladı. Yorumcu bu sözleriyle, kulübün adının "Olimpik"ten "Al Hilal"e çevrildiği tarihi döneme atıfta bulundu.

Al-Zalal, İspanya örneğini de hatırlattı. Real Madrid, Real Betis ve Real Sociedad gibi kulüplerin, "Real" kelimesi İspanyolcada "kraliyet" anlamına geldiği için bu sıfatı taşıdığını söyleyen Al-Zalal, lakabın hem Al Hilal hem de Al Ahli için kullanılmasına engel bir durum görmediğini, çünkü kendi bakış açısına göre iki kulübün de bu sıfatla bir bağı bulunduğunu belirtti.

Ancak Faisal Zaid'in görüşü tamamen farklıydı. Sakin ama kesin bir tavırla yanıt veren Zaid, Al Hilal'in adının Olimpik'ten değiştirilmesinin bazılarının iddia ettiği anlamda bir kraliyet emrinden kaynaklanmadığını vurguladı. Zaid'e göre değişikliğin sebebi, önceki adın Arapça olmamasıydı. Bunun üzerine üç alternatif isim önerildi ve tercih Al Hilal adından yana kullanıldı.

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Zaid, "Kraliyet" lakabının uzun yıllar boyunca gazetelerde ve televizyon programlarında Al Hilal ile değil, Al Ahli ile özdeşleştiğini söyledi. Lakabı insanların zihnine kazıyanın resmi bir karar ya da tarihi bir belge değil, bu medya ve taraftar bağı olduğunun altını çizdi.

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Tartışma bununla da sınırlı kalmadı ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun eski başkan Adel Ezzat döneminde, 2017 yılında aldığı ünlü karara kadar uzandı. Söz konusu kararla "Kraliyet" lakabının her türlü biçimde kullanılması yasaklanmıştı.

O dönem yayımlanan resmi açıklamada yasağın stadyumlardaki pankartları, kulüplerin internet sitelerini ve mobil uygulamalarını, ayrıca bu lakabı taşıyan ürünlerin satışını kapsadığı belirtilmiş, kulüp yönetimlerine karara uymaları ve kararı derhal uygulamaları çağrısı yapılmıştı.

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Ne var ki bu karar, açık olmasına rağmen tartışmayı bitirmedi, aksine yeni yorumlara kapı araladı. Bazıları kararın yalnızca kulüpleri hedef aldığını, bağımsız medyayı ya da taraftarların gündelik konuşmalarını kapsamadığını düşünürken, bazıları ise kararın amacının her sezon yeniden alevlenen lakap savaşına kesin bir son vermek olduğu görüşünde.

Gözlemcilere göre asıl sorun lakabın kendisinde değil, medya ve taraftar baskısı aracı olarak kullanılma biçiminde yatıyor. Her taraf kendi bilgisini yerleştirmeye ve resmi bir belgeyle desteklenmese bile kamuoyunun zihninde gerçeğe dönüşene kadar tekrarlamaya çalışıyor. Aynı durum daha önce "Klasiko", "Al Ameed" ve "Al Alami" gibi başka konularda da yaşanmıştı.

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Sonuç olarak soru yanıtsız kalmaya devam ediyor: Suudi Arabistan'ın gerçek "Kraliyet" kulübü hangisi? Adını kraliyetten alan Al Hilal mi, yoksa medya ve taraftarlarla uzun soluklu bir bağı olan Al Ahli mi?