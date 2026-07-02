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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Al-Hilal ile karşılaşmak üzere geri dönüyor... Al-Shabab, Khalifa bin Zakri’yi seçti

Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
N. Zekri
T. Letsch
İsviçre - Cezayir
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Cezayirli teknik direktör, geçen sezonun bitiminden sonra "Aslanlar"dan ayrıldı

Al-Shabab Kulübü, önümüzdeki sezon A takımın başına Cezayirli Noureddine Ben Zakri’nin yerine geçecek teknik direktörü belirledi.

Ben Zakri, geçen sezonun ikinci yarısında Al-Shabab'ın teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve takımı küme düşme tehlikesinden kurtarmayı başarmıştı; ancak Suudi kulübü, sezonun bitiminden sonra Ben Zakri'nin görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Shabab Kulübü'nün gelecek sezon takımı yönetmesi için Alman teknik direktör Thomas Lech ile anlaşmaya vardığını bildirdi.

Gazete, Suudi kulübün 57 yaşındaki teknik direktörle resmi olarak sözleşme imzalamak için Roshen Ligi Birliği’nin Mali Denetim Komitesi’nin onayını beklediğini belirtti.

Lech, yaklaşık 30 yıl önce, henüz futbolcu iken antrenörlük kariyerine başladı ve Avusturya'nın Austria Viyana, Hollanda'nın Vitesse ve Almanya'nın Bochum takımları başta olmak üzere birçok önemli kulüpte görev yaptı.

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En dikkat çekici dönemi ise Avusturyalı Red Bull Salzburg'da geçirdi; burada önce yardımcı antrenör ve genç takımların teknik direktörü olarak görev yaptıktan sonra, 2025 ile 2026 yılları arasında A takımın başına geçti.

Leach, Avusturyalı takımı 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda yönetti ve grup aşamasında, özellikle ikinci turda Al-Hilal ile karşılaştı. Maç golsüz berabere sonuçlandı ve takım turnuvadan erken elendi.

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